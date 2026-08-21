الزاكي: هدفنا تجهيز منتخب أردني للقب آسيا

أكد المدرب الجديد لمنتخب الأردن، المغربي بادو الزاكي، أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو «تجهيز منتخب أردني قوي»، للمنافسة في نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وقال الزاكي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم: «هدفنا تجهيز منتخب قوي ومنظم للمنافسة على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2027، سنعمل بكل جدية وقتالية حتى نكون على الأقل في المربع الذهبي»، وعن استمرار اختيار المدرسة المغربية مع منتخب الأردن، بعد سلفيه حسين عموتة وجمال سلامي، قال الزاكي: «أنا هنا لإكمال النتائج الإيجابية التي حققها زميلاي»، وأوقعت قرعة آسيا منتخب الأردن، وصيف البطل، في مجموعة أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.