لاعب الفجيرة كويكو إستين يعتنق الإسلام.. ويُبدّل اسمه إلى عبدالله

أعلن نادي الفجيرة اعتناق لاعب الفريق الأول، الغاني كويكو إستين، الدين الإسلامي، واختياره اسم «عبدالله» اسماً جديداً له.

ويبلغ إستين من العمر 24 عاماً، ويلعب في خط الدفاع، وكان قد انضم إلى صفوف الفجيرة، ليواصل مشواره مع الفريق في منافسات دوري الدرجة الأولى.

ونشر النادي الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مباركاً للاعب هذه الخطوة، ومتمنياً له الثبات والتوفيق في حياته الجديدة.

وقال النادي في منشوره: «نسأل الله أن يثبته ويبارك له في خطوته الجديدة، وأن يجعلها بداية خير وسلام وطمأنينة في حياته».