الكولومبي ميغيل بورخا يغادر الوصل

ذكرت شبكة «إي إس بي إن» المكسيكية أن مهاجم الوصل، الكولومبي ميغيل بورخا انتقل إلى نادي أميركا المكسيكي، بعدما وصل إلى مكسيكو سيتي، استعداداً لتوقيع عقده الجديد.

وقالت الشبكة إن بورخا من المنتظر أن يجري الفحوصات الطبية، قبل أن يعلن نادي أميركا رسمياً تعاقده مع المهاجم الكولومبي، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري المكسيكي بعد مسيرته مع الوصل.

وأضافت: «توصل أميركا إلى اتفاق للتعاقد مع بورخا بعقد يمتد لمدة عامين مقابل 2.5 مليون دولار، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي وفق خيار متفق عليه بين الطرفين، على أن تتم الصفقة بصورة نهائية قادماً من الوصل».

وكان بورخا قد انتقل إلى الوصل في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي بعد تعثر انتقاله إلى كروز أزول المكسيكي، ليخوض تجربة قصيرة في دوري المحترفين، سجل خلالها 8 أهداف في 16 مباراة، قبل أن تفتح أمامه أبواب العودة إلى المكسيك من بوابة أميركا.

وتأتي صفقة بورخا في إطار تحركات أميركا لتعزيز خطه الهجومي، إذ يعول النادي المكسيكي على خبرة المهاجم الكولومبي وقدرته التهديفية، خصوصاً مع امتلاكه سجلاً حافلاً على مستوى الأندية والمنتخب الكولومبي.