علي النعيمي وجاكس باترسون يخوضان تجربة مع إشبيلية

توجه لاعبا أكاديمية الوصل لكرة القدم، علي منصور النعيمي، من فريق تحت 19 سنة، وجاكس باترسون، من فريق تحت 17 سنة، إلى إسبانيا لخوض فترة تجربة أداء وتقييم فني مع نادي إشبيلية الإسباني، وذلك ضمن برنامج «فهود المستقبل» الذي أطلقته أكاديمية الوصل لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأكاديمية على توفير فرص نوعية لمواهبها الواعدة، تتيح لهم الاحتكاك بأبرز المدارس الكروية العالمية، بما يسهم في تعزيز خبراتهم وتوسيع مداركهم الفنية والاحترافية.

ويندرج البرنامج ضمن الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية نادي الوصل للاستثمار في المواهب الشابة، وإشراك العناصر الواعدة في تجارب تدريبية متقدمة وفق منظومة عمل متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بمستواهم في مختلف الجوانب وصقل قدراتهم الكروية.

كما يجسد برنامج «فهود المستقبل» توجه أكاديمية الوصل نحو إعداد جيل يمتلك المقومات الفنية والبدنية والذهنية اللازمة، بما يسهم في بناء قاعدة من اللاعبين القادرين على الوصول إلى الفريق الأول مستقبلاً.