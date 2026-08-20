أبوظبي تستضيف بطولة العالم للترايثلون في نوفمبر المقبل

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات أبوظبي 2026، عن المسارات الرسمية لمنافسات البطولة المقررة إقامتها، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

ينظم البطولة الاتحاد الدولي للترايثلون وتستضيفها «مدن» في جزيرة الحديريات، في أول استضافة لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت اللجنة، في بيان صحافي، أن من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 4000 رياضي من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على الألقاب العالمية ضمن ست فئات رئيسة تشمل الدواثلون، والدواثلون الوعر، والأكواثلون، والأكوابايك لمسافات طويلة، والترايثلون الوعر، والترايثلون لمسافات طويلة.

وأكد أكثر من 35 اتحاداً وطنياً مشاركته في البطولة حتى الآن، فيما تستعد دولة الإمارات للمشاركة بأكبر فريق في تاريخها، مع تأكيد مشاركة أكثر من 160 رياضياً، بالتزامن مع استمرار برامج ومنافسات التأهل أمام سكان الدولة من مختلف الجنسيات.

وتعكس المسارات الجديدة طبيعة جزيرة الحديريات المتنوعة، حيث تقام جميع مراحل السباقات الانتقالية وتنطلق وتختتم عند «321 سبورتس»، بما يوفر للرياضيين والمشجعين قرية بطولة متكاملة تجمع المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية والترفيهية على مدار 10 أيام.

ويستهل برنامج البطولة في 13 نوفمبر بسلسلة بطولة العالم للترايثلون أبوظبي، من خلال سباقات النخبة للمسافات القصيرة للرجال والسيدات، فيما يشهد 14 نوفمبر منافسات التتابع المختلط وبطولة العالم للدواثلون، ويخصص 15 نوفمبر لمنافسات التتابع المختلط للدواثلون 2×2.

وتتواصل المنافسات في 17 نوفمبر بإقامة بطولة العالم للترايثلون الوعر، تليها بطولة العالم للدواثلون الوعر في 19 نوفمبر، ثم بطولة العالم للأكواثلون في 20 نوفمبر، فيما يشهد 21 نوفمبر سباقات الترايثلون المجتمعية للأطفال والناشئين، قبل أن تختتم البطولة في 22 نوفمبر بإقامة بطولة العالم للترايثلون لمسافات طويلة وبطولة العالم للأكوابايك، ويتضمن البرنامج فعاليات مجتمعية تستهدف الأطفال والناشئين من سن 4 إلى 15 عاماً، بما يتيح للأجيال الصاعدة فرصة المشاركة في أجواء البطولة، والتعرف إلى رياضة الترايثلون متعدد الرياضات.