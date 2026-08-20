«سلة الجزيرة» تعزز مشروع «فريق المستقبل» بـ 3 لاعبين أجانب

كشف مشرف كرة السلة في نادي الجزيرة، المهندس عبدالله فرج، عن نجاح شركة الجزيرة للألعاب الأخرى في إغلاق ملف المحترفين الأجانب للفريق الأول مبكراً، بالتعاقد أخيراً مع لاعب الارتكاز، البوسني أرسيني فوتشكوفيتش، ليكتمل عقد المحترفين الأجانب إلى جانب الثنائي الأميركي جيرمي لامارا وتاركوس ترييلي.

وقال فرج لـ«الإمارات اليوم»: «الاستقرار الفني مع المدرب الصربي فانيا غوشا، ووجود أغلب عناصرنا المواطنة، منحانا الفرصة، وبدعم من شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، لمواصلة استراتيجيتنا في الارتقاء بطموحات الفريق الأول، الذي يعد من أصغر فرق الرجال، من حيث معدل الأعمار، ومن ضمنها النجاح مبكراً في الاستعداد للموسم الجديد، وإغلاق ملف المحترفين الأجانب بثلاث صفقات، مقارنة بخوض الموسم الماضي بمحترف أجنبي واحد».

وأضاف: «الأداء التصاعدي الذي حققه الفريق الأول في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب غوشا، عزز استراتيجيتنا في بناء فريق متجدد من العناصر الوطنية الشابة، التي تراوح أعمارها بين 19 و23 عاماً، وحرصت شركة الجزيرة للألعاب الأخرى على مواصلة دعم هذه الاستراتيجية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الطموحات، بالتعاقد مع ثلاثة محترفين أجانب، هم البوسني أرسيني فوتشكوفيتش والأميركي جيرمي لامارا على مستوى مركز الارتكاز، بجانب الأميركي تاركوس ترييلي في مركز صناعة الألعاب، كما جددنا الثقة باللاعب الغاني جوشوا بورتي لموسم جديد ضمن فئة اللاعب المقيم».

وأوضح: «يمتلك المحترفون الثلاثة خبرات واسعة، إذ يأتي التعاقد مع البوسني أرسيني قادماً من الدوري الصربي الممتاز، فيما يمتلك الأميركي جيرمي تجربة في الدوريات الأوروبية والأسترالية وأميركا الجنوبية، وكان آخرها في الدوري النيوزيلندي الممتاز، بينما سبق لمواطنه ترييلي اللعب في الدوريات الإسبانية والفرنسية، وكان آخرها الدوري الكندي الممتاز».

وعلى صعيد العناصر المواطنة، قال فرج: «تم تعيين خالد مالك مديراً للفريق الأول، وهو من أبناء الجزيرة، وجاء تعيينه بعد إكماله دراسة الماجستير في الولايات المتحدة وتخرجه في جامعة هارفارد، ليجمع بين الشغف الرياضي والخبرة العلمية، خصوصاً أنه تخصص في كيفية زيادة النشاط الرياضي، كما تم تدعيم الفريق بثلاثة تعاقدات جديدة مع عناصر مواطنة قادمة من نادي الظفرة، هم: حمد الجنيبي وطلال عريقات وسعود الزير».

وتابع: «عززنا الجهاز الفني بتعيين المصري محمد فؤاد تهامي في منصب مساعد المدرب، وهو من الكفاءات التي تواصل ارتباطها بسلة الجزيرة منذ سنوات عدة، والحاصل على شهادة المستوى الثاني من الاتحاد الدولي لكرة السلة».

وعن طموحات سلة الجزيرة في الموسم الجديد، اختتم فرج بالقول: «علينا النظر بواقعية والتركيز بصورة أكبر على مواصلة استراتيجيتنا في بناء فريق مستقبلي من العناصر الوطنية القادرة، خلال سنوات قليلة، على المنافسة على منصات التتويج، والموسم الجديد يمثل مرحلة جديدة في هذه الاستراتيجية، على صعيد صقل عناصرنا الوطنية واكتسابها المزيد من الخبرات، ومواصلة نهج (الرقم الصعب) الذي حققناه الموسم الماضي، والسعي للتقدم خطوة إضافية على سلم الترتيب، وبلوغ الأدوار النهائية لبطولات الموسم ضمن رباعي الصدارة».