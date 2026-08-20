علي ثاني: مباراة الجزيرة اختبار حقيقي للشارقة أمام مدربه السابق كوزمين

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي ثاني، أن مباراة الشارقة المرتقبة مع الجزيرة، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم، تمثل اختباراً قوياً للشارقة أمام مدربه السابق، الروماني أولاريو كوزمين، مشيراً إلى أن نتيجتها ستعطي مؤشراً مهماً إلى مدى قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري، إلى جانب العين وشباب الأهلي.

واعتبر أن البداية الإيجابية للشارقة، بفوزه خارج ملعبه على الظفرة 3-1 وحصده أول ثلاث نقاط في البطولة، تمثل دفعة معنوية مهمة، ومفتاحاً لدخول الفريق في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة، فضلاً عن تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم خلال المباريات المقبلة.

وقال علي ثاني لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن الطقس لم يساعد أغلب اللاعبين على الظهور بالمستوى الحقيقي، فإن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد أن الشارقة لديه الأفضل الذي يمكن أن يقدمه هذا الموسم، قياساً بما قدمه الفريق في الموسم الماضي، وفي الوقت نفسه هناك جوانب فنية تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، لاسيما بالنسبة إلى الظهيرين ولاعبي الارتكاز، إلى جانب أن طريقة اللعب الجديدة التي يعتمدها المدرب تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يعتاد اللاعبون عليها».

وأضاف: «من الصعب الحكم بصورة نهائية على أداء الشارقة في مباراته مع الظفرة، كونها المباراة الأولى في الدوري، فضلاً عن الظروف المناخية التي لم تساعد اللاعبين على تقديم مستواهم الفني الحقيقي، لكن مباراة الجزيرة ستكون مختلفة، وستمثل المحك الحقيقي لقدرة الشارقة على المنافسة، خصوصاً أنها ستجمعه بمدربه السابق أولاريو كوزمين».

ويستضيف الشارقة نظيره الجزيرة، الأحد المقبل، على ملعبه، في الساعة 20:35، ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين، بينما يحل ضيفاً على حتا في الجولة الثالثة، في حين يستهل «الملك» مشواره في كأس رابطة المحترفين بمواجهة عجمان.

وكان الشارقة قد بدأ مباراته أمام الظفرة بتشكيلة ضمت الحارس عادل الحوسني، وفي الدفاع تشارلز بيكل وديني بورغيس وماركو كاتينيك وخالد الظنحاني، وفي الوسط لياندرو فيانا وإيغور كورونادو ولوان بيريرا، وفي الهجوم كايو لوكاس وجوليمار سيلفا ولابا كودجو.

وظهر من خلال التشكيلة والأسلوب اللذين اعتمدهما المدرب أن الفريق ركز على الضغط الهجومي واستغلال الحلول الفردية والتحولات السريعة لاختراق دفاع الظفرة، وهو ما أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز في مستهل مشواره في البطولة.

وعن اللاعبين الجدد في صفوف الشارقة، خصوصاً مهاجم العين السابق وهداف الدوري الموسم الماضي، التوغولي لابا كودجو، أكد علي ثاني الذي سبق له أيضاً تولي رئاسة اللجنة الفنية في نادي الشارقة، أن أغلب لاعبي الفريق، ومن بينهم لابا كودجو، لم يظهروا بمستواهم الفني الحقيقي في المباراة الأولى، مرجحاً أن تكون الظروف المناخية وارتفاع معدلات الرطوبة قد أثرت في مردودهم.