دبي تستضيف بطولة «اليوبيل الذهبي» للشطرنج الخاطف

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج إقامة بطولة «اليوبيل الذهبي» للشطرنج الخاطف، في نادي دبي للشطرنج والثقافة، يومَي 25 و26 أغسطس الجاري، احتفاءً بمسيرة اللعبة وإنجازاتها في الدولة.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي يعكس النمو المتواصل للعبة، نتيجة لجهود مجالس إدارات الاتحاد المتعاقبة، وما تحقق من إنجازات أسهمت في بناء قاعدة قوية من اللاعبين والمدربين والإداريين.

وأوضح أن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، المقام حالياً حتى 24 أغسطس، يعد محطة بارزة في مسيرة اللعبة بوصوله إلى نسخته الـ32، وبمشاركة هي الأكبر على مستوى آسيا، مشيراً إلى أن الإقبال فاق التوقعات من المنتخبات الآسيوية، إلى جانب لاعبي منتخب الإمارات ضمن استعداداتهم للاستحقاقات المقبلة.