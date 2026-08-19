مدرب العين: اللعب في درجات حرارة مرتفعة خطر على اللاعبين والحكام

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في بداية الموسم الكروي، يُمثّل تحدياً بدنياً كبيراً للاعبين، إلى جانب تأثيره في الحكام والجماهير، داعياً إلى مراجعة جدول مسابقات كرة القدم بما يراعي الظروف المناخية، ويمنح اللاعبين بيئة أكثر ملاءمة لخوض المباريات.

ودعا إيفيتش إلى إعادة النظر في روزنامة دوري المحترفين لاحقاً، بتأخير انطلاق المسابقات، والاستفادة بصورة أكبر من الأشهر الباردة، وفي مقدمتها ديسمبر الذي يشهد تراجعاً كبيراً في درجات الحرارة عادة وأجواء شتوية جميلة وممتعة تعم جميع مناطق الدولة.

وأجاب إيفيتش، الذي يقضي موسمه الثاني مع العين، على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تأثير التغيّر المناخي وارتفاع درجات الحرارة في اللاعبين، وما إذا كانت هناك مقترحات من جانبه يمكن أن تساعد في التعامل مع هذا التحدي، قائلاً: «أنتم محقون، لكن هذا هو جدول المباريات حالياً ولا يمكننا تغييره، لكن أحياناً لا تكون هناك مباريات في شهر ديسمبر ولا أفهم السبب، خصوصاً أن درجات الحرارة وقتها تكون جيدة ومناسبة، بعكس الوقت الحالي».

يذكر أن دوري المحترفين انطلق، يوم 14 الشهر الجاري، بإقامة الجولة الأولى، حيث لعب العين أمام بني ياس وفاز (4-2).

وأضاف المدرب الصربي بعد المباراة: «على سبيل المثال، في مباراتنا بالجولة الأولى من الدوري أمام بني ياس، رغم أنها انطلقت عند الساعة 8:45 مساء، فإن ذلك كان أمراً صعباً، ليس علينا فقط، بل حتى على منافسنا أيضاً، وأستطيع أن أتخيل كيف كان الوضع بالنسبة للفِرَق التي انطلقت مبارياتها في الساعة 6:10 مساء».

وتابع: «أعتقد أن هذا الأمر يُشكّل خطورة على اللاعبين والحكام وحتى الجماهير، فعندما تكون درجات الحرارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية، ويبذل اللاعبون مجهوداً في أرضية الملعب، فإن معدل ضربات قلبهم يرتفع بشكل كبير، ويمكن أن يصل إلى 200 ضربة في الدقيقة».

ويأتي مقترح إيفيتش مع النقاش العالمي المتزايد حول تأثير التغيّر المناخي في الرياضة، فارتفاع درجات الحرارة أصبح عاملاً يدخل بصورة أكبر في حسابات تنظيم المنافسات، خصوصاً في الرياضات التي تعتمد على الجهد البدني لفترات طويلة.