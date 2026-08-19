تشاموسكا: نعرف أخطاءنا.. والوحدة سيظهر بصورة مختلفة أمام النصر

أكد مدرب الوحدة بريكليس تشاموسكا، أن فريقه يسعى إلى الظهور بصورة مختلفة خلال مواجهة النصر في الجولة الثانية من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن نتيجة الجولة الأولى لا تعكس المستوى الحقيقي للفريق، ومشدداً على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال تشاموسكا في مؤتمر صحافي: «نؤمن بأن نتيجة المباراة الأولى لا تعكس الأداء والروح الحقيقية للفريق، كانت هناك ظروف مختلفة بلا شك، وثقتنا كبيرة باللاعبين، وقد لمسنا تحسناً كبيراً خلال التدريبات، سواء في طريقة تعامل الفريق مع الأخطاء أو في تطبيق التعليمات».

وأضاف: «نتمنى أن تكون النتيجة الإيجابية في صالحنا، وأن نظهر الثقة التي يتمناها الجمهور والطاقم الإداري وجميع المنتمين إلى هذا النادي والمحبين له، ثقتنا كبيرة باللاعبين، وهم يملكون الإمكانيات التي تستحق هذه الثقة، لذلك نتوقع أن يظهر الفريق بأداء مختلف كلياً وأن يخرج بنتيجة إيجابية».

وعن إمكانية إجراء تغييرات على التشكيلة وإشراك لاعبين جدد، أوضح: «كل أسبوع نفكر في المنافس، ولكل فريق خصائص مختلفة، وأحياناً أقوم بتغيير بعض اللاعبين، لكن الفكرة والخطة تظلان كما هما، ومن المهم جداً أن نظهر كرة قدم مختلفة عن المباراة الأولى».

وتابع: «الجميع يعرف أن المباراة الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب، وأنا أؤمن بأننا قادرون على تقديم أداء جيد في هذه المباراة، لقد تحسن الفريق كثيراً هذا الأسبوع، وعملنا على إصلاح العديد من الأمور التي لم تكن جيدة في المباراة الماضية».

واختتم تشاموسكا حديثه بالتأكيد على أهمية مواجهة النصر، قائلاً: «نلعب أمام منافس قوي، والمباراة مهمة جداً بالنسبة لنا من أجل مواصلة العودة إلى المسار الصحيح، وهدفنا أن نبدأ الموسم بنتيجة إيجابية، وعلينا أن نقدم أداءً ممتازاً، والانتصار هو هدفنا لتعويض خسارة الجولة الأولى».