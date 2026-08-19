تصريحات ميلوش تثير استياء جماهير النصر

أبدى عدد من جماهير النصر عدم رضاهم عن تصريحات مدرب الفريق، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، خلال حديثه لقناة أبوظبي الرياضية، وذلك رداً على سؤال بشأن عدم تمكن النصر من تحقيق الفوز على فريقه السابق الوصل منذ فترة طويلة.

وجاءت تصريحات ميلوييفيتش عندما أشار مازحاً إلى أنه: «النصر قد يتمكن من الفوز على الوصل في حال عدم مشاركة اللاعب علي صالح، حيث إنه خلال فترة قيادتي لتدريب الوصل كان علي صالح يؤكد له دائماً أنه سيتكفل بهذه المباراة، قبل أن يقدم مستويات قوية ويسهم في قيادة فريقه لتحقيق الفوز».

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غير راضية من جانب بعض جماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن حديث المدرب عن قوة الوصل ولاعبه علي صالح لا يتناسب مع موقعه الحالي على رأس الجهاز الفني للنصر، في الوقت الذي يترقب فيه جمهور «العميد» أن ينجح الفريق في وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية أمام الوصل وتحقيق الفوز عليه.