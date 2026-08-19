الوحدة يضم اللاعب المالي ديارا من ألافيس

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التعاقد مع المدافع المالي موسى ديارا، البالغ من العمر 25 عاماً، قادماً من نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، في صفقة انتقال دائم، وذلك ضمن جهود الشركة لتعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الجديد.

وذكر النادي على حسابه في منصة «إكس» أنه: «رحّب مجلس إدارة الشركة باللاعب في استاد آل نهيان، متمنياً له التوفيق والنجاح في مشواره مع «أصحاب السعادة»، وتقديم الإضافة المرجوة بما يسهم في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره».

من جانبه، أعرب موسى ديارا عن سعادته بالانضمام إلى نادي الوحدة، مؤكداً اعتزازه بارتداء شعار النادي، وتطلعه إلى تقديم أفضل ما لديه والمساهمة مع زملائه في تحقيق أهداف الفريق وإسعاد جماهير «أصحاب السعادة».