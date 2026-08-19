إعلام برازيلي: شباب الأهلي يحسم صفقة بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن نادي شباب الأهلي حسم تعاقده مع الجناح البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك المصري، في صفقة تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، بعد مفاوضات استمرت نحو ثلاثة أسابيع بين الأطراف المعنية، ليصبح اللاعب في طريقه إلى خوض تجربة جديدة في دوري المحترفين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «أو تيمبو»، فإن الاتفاق يتضمن سداد قيمة الصفقة دفعة واحدة، في خطوة أنهت مفاوضات طويلة شهدت شد وجذباً بين الزمالك والنادي الإماراتي، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

وكان بيزيرا قد تحول خلال الفترة الماضية إلى محور أزمة داخل الزمالك، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن النادي وخوض تجربة جديدة، بالتزامن مع اهتمام شباب الأهلي بالحصول على خدماته، إلا أن إدارة النادي المصري تمسكت في البداية بموقفها المالي وطالبت بمقابل أكبر للموافقة على انتقاله.