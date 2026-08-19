203 لاعبين يشاركون في 4 تجمعات لكرة السلة بأندية الشارقة

نظم مجلس الشارقة الرياضي أربعة مهرجانات وتجمعات رياضية للاعبي الفئات السنية في كرة السلة بأندية الإمارة، ضمن خطط إدارة شؤون الرياضة والتطوير السنوية لشهر أغسطس الجاري، بهدف تطوير مهارات وأداء اللاعبين، واستمرارية النشاط المصاحب للمنافسات الرسمية، وتوفير فرص الاحتكاك واكتشاف المواهب.

وشارك في الأنشطة 203 لاعبين مثلوا تسعة أندية هي: الشارقة، والبطائح، والحمرية، والمدام، ودبا الحصن، وخورفكان، ومليحة، والذيد، وكلباء، وذلك بمتابعة أخصائي كرة السلة بالإدارة، عماد عثمان، وبمشاركة مدربي الأندية المختلفة.

وأقيم في نادي الذيد مهرجان تطويري لفئة البراعم (ب)، بمشاركة 41 لاعباً، وشهد إقامة مباريات بنظام 3×3، ركزت على تنمية المهارات الأساسية في اللعبة، ومثّل اللاعبين أربعة أندية هي: الذيد، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، كما استضاف نادي المدام مباريات تحضيرية بنظام 4×4 لفئة البراعم (أ)، بمشاركة 61 لاعباً مثلوا خمسة أندية هي: المدام، والشارقة، والبطائح، ومليحة، والحمرية، بهدف منح اللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، واستخدام طريقة لعب تتناسب مع المرحلة العمرية.

وفي نادي خورفكان، شارك 46 لاعباً من فئة الأشبال، مثلوا أربعة أندية هي: خورفكان، والذيد، وكلباء، ودبا الحصن، في مباريات بنظام 5×5، ركزت على تطبيق المهارات المطلوبة.

كما أقيم تجمع تدريبي لفئة الناشئين في نادي الشارقة، ضمن مباريات بنظام 5×5، بمشاركة 55 لاعباً مثلوا خمسة أندية هي: الشارقة، والبطائح، والحمرية، وخورفكان، ومليحة.