فرسان الإمارات يشاركون في «التدريبات التعريفية» لبطولة العالم اليوم

يخوض فرسان الإمارات لقفز الحواجز، اليوم، «التدريبات التعريفية» المقررة حسب اللوائح، استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للفروسية 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي بمدينة آخن الألمانية، من 10 إلى 23 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المشاركين في التدريبات 163 فارساً وفارسة من المنتخبات العالمية المشاركة، وسيرتفع العدد عقب اكتمال مراحل الفحص البيطري، ويمنح كل فارس 90 ثانية للأداء، على حواجز يبلغ ارتفاعها 1.45 متر.

وستكون مشاركة فرسان منتخب الإمارات في التدريبات متتالية، ابتداءً من الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بصحبة الجواد «إنجوي دي لامور» ومن بعده الفارس عبدالله حميد المهيري مع الجواد «هدسون دي فينس»، ثم الفارس حميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونستي في دي هيفنك»، والفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «فلونفلون»، والفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم مع الجواد «كورنيت إكس إل».

ويعقد اليوم اجتماع الفرسان، ويعقبه اجتماع رؤساء الفِرَق، وإجراء القرعة للمشاركة في أولى منافسات البطولة.

وأكملت خيول الإمارات لقفز الحواجز إجراءات الفحص البيطري بنجاح، أول من أمس، بصحبة فرسان المنتخب أمام اللجنة البيطرية للبطولة، التي سيشارك فيها منتخبنا الوطني بفئتَي الفرق والفردي.

وتستكمل الإجراءات البيطرية اليوم للخيول التي لم تستوفِ شروطها، أول من أمس، وتفتح الميادين أبوابها لاستقبال الخيول المشاركة للتعرف إلى الملعب الرئيس وأشكال الحواجز.