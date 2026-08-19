العين وشباب الأهلي والوصل في اختبار صعب بـ «نخبة آسيا»

تستعد كرة القدم الإماراتية لظهور قوي ومختلف في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 - 2027، بعدما أسفرت قرعة مرحلة الدوري، التي جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، عن مواجهات من العيار الثقيل لثلاثة ممثلين إماراتيين، هم العين وشباب الأهلي والوصل.

ووضعت القرعة الأندية الإماراتية الثلاثة في مواجهة مباشرة مع نخبة الكرة السعودية، ممثلة في الأهلي حامل اللقب، والهلال، والنصر، والاتحاد، والقادسية، إلى جانب ثلاثة أندية من إيران والعراق، هي تراكتور، والاستقلال، والقوة الجوية.

وتأتي النسخة الجديدة في إطار التوسّع الكبير الذي أقره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ ارتفع عدد المشاركين في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 فريقاً للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الحالي موسم 2024 - 2025، بواقع 16 فريقاً في منطقة الغرب و16 في الشرق.

ووضعت القرعة فريق العين في مواجهات مع خمسة أندية سعودية، هي: الأهلي، والهلال، والنصر، والاتحاد، والقادسية، إلى جانب تراكتور والاستقلال من إيران والقوة الجوية العراقي.

أما فريق شباب الأهلي، فيخوض المغامرة الآسيوية بمجموعة مواجهات لا تقل صعوبة، حيث يلتقي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والقادسية من السعودية، إضافة إلى تراكتور والاستقلال والقوة الجوية.

أما الممثل الثالث للكرة الإماراتية وهو نادي الوصل فلم يكن بعيداً عن دائرة المواجهات الثقيلة، حيث وضعته القرعة في المسار نفسه أمام الأندية السعودية الخمسة: الأهلي، والنصر، والهلال، والاتحاد، والقادسية، إلى جانب الاستقلال وتراكتور والقوة الجوية.

وبحسب اللوائح، يتأهل 16 فريقاً إلى دور الـ16، بواقع ثمانية من الغرب وثمانية من الشرق. وتُقام مواجهات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب داخل المنطقة، قبل أن تنتقل المنافسة إلى دور الثمانية بنظام القرعة والمواجهات العابرة بين الشرق والغرب، وتُقام النهائيات في السعودية، خلال الفترة من 23 أبريل إلى الأول من مايو 2027.

على جانب آخر، أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «دوري أبطال آسيا 2» لموسم 2026-2027، التي أقيمت، أمس، أيضاً عن وقوع الوحدة والجزيرة في مجموعتين متوازنتين ضمن منافسات منطقة غرب آسيا، في مشوار يسعى خلاله قطبا العاصمة إلى تمثيل كرة الإمارات بصورة قوية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

وجاء الوحدة على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب ناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني.

في المقابل، أوقعت القرعة الجزيرة في المجموعة الثانية، التي تضم غول غوهار سرجان الإيراني، والمحرق البحريني، وأركاداج التركمانستاني.

وتضم المجموعة الثالثة التعاون السعودي والريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني، فيما تجمع المجموعة الرابعة الحسين الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي.