سبيت خاطر: انتصار عجمان على الوحدة نتيجة طبيعية

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن نتائج الجولة الأولى من دوري المحترفين لم تشهد مفاجآت، مشدداً على أن انتصار عجمان على الوحدة يعد نتيجة طبيعية، في ظل استقرار فريق عجمان وجاهزيته، مقابل حاجة الوحدة إلى مزيد من الوقت حتى يستعيد توازنه ويظهر بالشكل المتوقع منه.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن الجولة الأولى شهدت إثارة كبيرة ومباريات قوية، وأثبتت أن أغلب الأندية استعدت بشكل جيد للموسم الجديد، مشيراً إلى أن بعض الفِرَق قدمت مؤشرات إيجابية منذ البداية، وفي مقدمتها عجمان الذي ظهر بصورة مميزة في مباراته الأولى مع الوحدة.

مباريات قوية

وأضاف: «أعتقد أن الجولة الأولى كانت جيدة وشهدت إثارة كبيرة ومباريات قوية، وأعطتنا مؤشرات واضحة على أن أغلبية الأندية استعدت بشكل جيد للموسم الجديد، وبالنسبة لي عجمان قدم مباراة مميزة أمام الوحدة، وأعجبني كثيراً الشكل الذي ظهر به الفريق في الجولة الأولى، سواء من ناحية الأداء أو التنظيم، بينما لايزال الوحدة يبحث عن نفسه، وأعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصل إلى المستوى الذي يريده، وأرى أنه سيكون قادراً على العودة».

وعن الفوز الكبير الذي حققه الوصل وشباب الأهلي بخمسة أهداف في الجولة الأولى، قال خاطر: «البداية القوية بالتأكيد تعطي مؤشرات إيجابية، لكن من المبكر جداً أن نحكم على الفريقين من خلال الجولة الأولى فقط، هناك نوايا واضحة لدى الفرق التي دخلت الموسم بطموحات كبيرة، وهذه النوايا مبنية على أهداف واقعية وإمكانات موجودة بالفعل، وإذا لم نضع الوصل وشباب الأهلي والعين والجزيرة والوحدة والشارقة ضمن الفرق المرشحة للمنافسة، فسنكون غير منصفين للإمكانات الفنية والبشرية الموجودة لديها، وعندما نتحدث عن الاستقطابات التي قامت بها هذه الأندية، فنحن نتحدث عن صفقات كبيرة وقيم سوقية مرتفعة للاعبين، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه الفرق ضمن دائرة المنافسة».

العين قادر

وتحدث عن انتصار العين على بني ياس، وقال: «العين قدم أداء جيداً في المباراة الأولى، وهناك مؤشرات إيجابية على الفريق بعد التدعيمات التي قام بها، لكن الاحتفاظ بلقب الدوري دائماً أمر صعب، وهذه قاعدة موجودة في المسابقة، لأن الفريق الذي يفوز بالبطولة في الموسم السابق يدخل الموسم التالي تحت ضغط أكبر، وجميع المنافسين يحاولون التغلب عليه، العين عزز فريقه بصورة ممتازة، وبصراحة أرى أن التدعيمات كانت مميزة، لكن أعتقد أن المشكلة التي قد تواجه الفريق ستكون في خط الوسط، لأن العين سيشارك في ست بطولات هذا الموسم، وبالتالي يحتاج إلى خيارات أكثر في هذا المركز، إذا تعرض تراوري للإصابة أو الغياب لأي سبب، يجب أن يكون هناك البديل القادر على القيام بالدور نفسه، والحفاظ على مستوى الفريق في مختلف البطولات».

مورايس مدرب ممتاز

وأشاد بأداء الشارقة مع المدرب خوسيه مورايس، وقال: «مورايس مدرب ممتاز، وكان من حسن حظي أن أتحدث معه وأتعرف إلى أفكاره وطريقة عمله، والمدرب الذي يعمل وتتوافر له متطلبات العمل التي يحتاج إليها، من الصعب أن نقلق عليه، وأعتقد أن الشارقة وفر له الكثير من الاحتياجات التي طلبها، كما أن الإمكانات الموجودة في النادي كبيرة، وكان من الصعب أن نحكم على مورايس عندما استلم فريقاً في منتصف الموسم أو في ظروف لم تكن مستقرة، لأن الحكم في هذه الحالة لن يكون عادلاً، والآن الوضع مختلف، والفريق بدأ الموسم في ظروف أفضل، لذلك أعتقد أن الشارقة قادر على تقديم مستوى مميز والمنافسة».

الجزيرة مرشح للمنافسة

وأشار إلى أن الجزيرة مرشح بقوة للمنافسة بعد تعاقده مع أولاريو كوزمين، وقال: «إذا اكتمل الجزيرة بالمحترفين الذين لايزال يحتاج إليهم، فسيكون شكله مختلفاً بالتأكيد، كوزمين كالعادة مدرب منظم دفاعياً، ومع اكتمال الفريق وارتفاع مستوى الانسجام، أعتقد أن الجزيرة سيكون من الفرق التي ستنافس على الدوري».

وواصل: «الجزيرة لم يكن جاهزاً بالشكل المطلوب في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن الصعب أن نحكم عليه من هذه المباراة، أنت تتحدث عن فريق شارك في البطولة بأربعة محترفين، وبالتالي من الظلم أن نقول إن الفريق لم يكن قادراً على المنافسة، الواقع فرض نفسه، والفريق لم يصل إلى الجاهزية التي يحتاج إليها للمشاركة في هذه البطولة، والجزيرة قدم أول 20 دقيقة بشكل جيد أمام الاتحاد، لكن بعد ذلك بدأ مردود الفريق في التراجع، ولم يقدم شيئاً في الشوط الثاني، إذا كان الهدف هو المنافسة بقوة في البطولة الآسيوية، فيجب تجهيز الفريق في وقت مبكر واستكمال قائمته بصورة أفضل».

. مورايس يضع الشارقة في قائمة المرشحين للقب.