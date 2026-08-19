غياب أزارو عن عجمان يتواصل لأسبوعين

أكد مدير فريق عجمان لكرة القدم، محمد حسين، استمرار غياب المهاجم المغربي، وليد أزارو عن صفوف «البرتقالي» خلال الأسبوعين المقبلين، لحين تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الوجه، خلال آخر التجارب الودية للفريق بمعسكره الخارجي في صربيا، الذي اختُتم نهاية الشهر الماضي.

وأشاد حسين بزملاء أزارو، بعدما نجحوا في تعويض غياب المهاجم المغربي خلال المباراة الافتتاحية لدوري المحترفين، وقادوا «البرتقالي» إلى تحقيق فوز مستحق بنتيجة 3-2 على الوحدة، مساء الجمعة الماضي.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «سيواصل المهاجم المغربي، وليد أزارو، غيابه عن قائمة الفريق خلال الأسبوعين المقبلين، حتى التعافي التام من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الوجه، في آخر المباريات الودية للفريق بمعسكر صربيا، استعداداً للموسم الجديد».

وأوضح أن «أزارو، الذي يواصل ارتباطه مع الفريق حتى صيف 2028، يُعد من الركائز الأساسية في خط الهجوم، منذ انضمامه إلى صفوف عجمان في يناير 2022، إلا أن الإصابة حالت دون وجوده في قائمة الفريق خلال المباراة الافتتاحية، واستطاع زملاؤه سد الفراغ وتقديم الأداء المطلوب، والعودة بنتيجة إيجابية وخطف النقاط الثلاث أمام فريق قوي ومنافس دائم بحجم الوحدة، في دفعة معنوية مهمة مع انطلاقة الموسم الجديد».

وأضاف: «قدّم لاعبو عجمان أداءً مميزاً ومستوى عالياً طوال شوطي لقاء الوحدة، وأظهروا حالة من الانسجام والاستقرار الذهني والتركيز العالي، إلى جانب القدرة على تنفيذ الجمل التكتيكية بالشكل المطلوب».

وعن مواجهة الجولة المقبلة، قال حسين: «جميع الفرق أثبتت في الجولة الافتتاحية جاهزيتها للموسم الجديد، وحتا قدم مباراة قوية رغم خسارته أمام الجزيرة بثنائية نظيفة، وانتظر الجزيرة حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لافتتاح التسجيل، قبل أن يكرر الأمر ذاته في الشوط الثاني ويسجل الهدف الثاني إثر خطأ دفاعي في الوقت القاتل».

وتابع: «نتطلع في أول مباراة لنا هذا الموسم على استاد راشد بن سعيد إلى إسعاد جمهور النادي، ومواصلة الزخم القوي وحالة التركيز العالي أمام حتا، في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، في ظل الجاهزية التي ظهر بها (الإعصار) في مباراته الافتتاحية، وامتلاكه صفقات جديدة قادرة على صناعة الفارق».

وأكد مدير فريق عجمان أن النادي أكمل صفقة جديدة على مستوى مركز الظهير الأيسر، بالتعاقد مع لاعب برازيلي، مشيراً إلى أن صفقة أخيرة باتت بانتظار الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وقال: «تم التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي فيتور فارغاس، القادم من نادي النجمة السعودي، ونتطلع خلال الأيام المقبلة إلى إبرام صفقة جديدة ضمن تعاقدات الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل الرغبة الحقيقية لـ(البرتقالي) في إثبات ذاته، واستكمال ما حققه في الموسم الماضي».

وأضاف: «لدينا طموحات مشروعة في موسم استثنائي جديد، للمنافسة بقوة في أربع بطولات مختلفة، وهو ما يتطلب حسن التعامل مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات، ونتطلع إلى تحقيق مركز متقدم في دوري المحترفين، والذهاب بعيداً في مشاركتنا الخليجية».

. تعرّض أزارو لإصابة على مستوى الوجه، خلال آخر التجارب الودية للفريق بمعسكره الخارجي في صربيا.