نادي أبوظبي للرياضات البحرية ينظم 37 حدثاً في 4 أشهر

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أجندة السباقات والفعاليات البحرية، للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، وتضم 37 سباقاً وبطولة وفعالية، ضمن برنامج متكامل يجمع بين السباقات التراثية، والرياضات البحرية الحديثة، والفعاليات المجتمعية، وتمتد الأجندة على مدى أربعة أشهر، من الخامس من سبتمبر حتى 27 ديسمبر المقبلين، وتشمل 14 سباقاً تراثياً، و13 بطولة وفعالية للرياضات البحرية الحديثة، و10 فعاليات مجتمعية، بما يعكس حرص النادي على صون الموروث البحري الإماراتي، ودعم الرياضات التنافسية، وتوسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع، وذكر النادي في بيان صحافي أن الفعاليات تتوزع على عدد من الوجهات في إمارة أبوظبي، تشمل أبوظبي وكاسر الأمواج والسلع وجزيرة دلما، في إطار جهود النادي لتوسيع نطاق أنشطته وتنشيط الواجهات البحرية وربط الرياضة بالهوية الوطنية والثقافة والمجتمع.

ويشهد شهر سبتمبر انطلاق الأجندة بمجموعة من السباقات والبطولات، أبرزها سباقات المحامل الشراعية والبوانيش، إلى جانب بطولة الإمارات للتجديف الحديث وسباق الكاياك لأصحاب الهمم وسباقات الإبحار الشراعي.

وتتواصل الفعاليات في أكتوبر بمجموعة متنوعة من المنافسات، تشمل السباقات التراثية، وبطولات صيد الأسماك والتزلج على الماء والموتوسيرف والشراع الحديث، إلى جانب منافسات مخصصة لأصحاب الهمم، وفي شهر نوفمبر المقبل تتصدر الأجندة فعاليات مهرجان دلما التاريخي ومهرجان الياسات البحري، إلى جانب سباقات المحامل الشراعية وفعاليات أصحاب الهمم والناشئين والحملات البيئية لتنظيف الشواطئ. وتبلغ الأجندة ذروتها في شهر ديسمبر، من خلال مجموعة واسعة من البطولات والفعاليات، تشمل بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وبطولة الإمارات للفلاي بورد، ومهرجان السلع البحري، إضافة إلى سباقات الشراع والتجديف، على أن تختتم فعاليات العام ببطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفورمولا 4»، يومَي 26 و27 ديسمبر.