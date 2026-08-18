فالفيردي يوثق لقاءً طريفاً مع جمل في دبي

وثّق نجم ريال مدريد ومنتخب أوروغواي فيدريكو فالفيردي جانباً من رحلته إلى دبي خلال عطلته الصيفية، بعدما صادف جملاً على أحد الشواطئ، وحرص اللاعب على مشاركة اللحظة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وظهر فالفيردي في مقطع مصور وهو يتحدث إلى الجمل بطريقة عفوية وطريفة، في مشهد لفت أنظار متابعيه، قبل أن يوثق اللقاء الذي جاء ضمن جولته السياحية في دبي خلال فترة الراحة التي يقضيها بعيداً عن أجواء كرة القدم والمباريات.

ويستغل فالفيردي عطلته الصيفية للاستجمام وقضاء بعض الوقت بعيداً عن المنافسات، قبل العودة إلى إسبانيا والانضمام إلى تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد، فيما حظي مقطع لقائه بالجمل بتفاعل واسع من متابعي اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.