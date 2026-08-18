قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تكشف عن مواجهات قوية في النسخة الجديدة

اكتملت ملامح النسخة المرتقبة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، عقب سحب قرعة مرحلة الدوري اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النسخة المقبلة من المسابقة الأبرز للأندية في قارة آسيا تشهد مشاركة موسعة تضم 32 فريقا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاقها باسمها الحالي في موسم 2024 / 2025.

ومع انطلاق الجولة الأولى في 14 سبتمبر، سيخوض 16 ناديا المنافسات في كل من مرحلة منافسات الدوري لمنطقتي الغرب والشرق، بزيادة أربعة أندية في كل منطقة، سعيا للتأهل إلى دور الـ16.

ويواجه الأهلي السعودي، حامل اللقب والساعي لأن يصبح أول فريق يتوج بالكأس ثلاث مرات متتالية، كلا من العين الإماراتي، بطل المسابقة مرتين، والسد القطري، بطل عام 2011، وشباب الأهلي الإماراتي، ونيفتشي الأوزبكي، والغرافة القطري، والوصل الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، والشمال القطري.

فيما يلتقي الهلال السعودي، بطل آسيا أربع مرات، مع كل من العين والسد وشباب الأهلي ونيفتشي والغرافة والوصل وباختاكور والشمال.

ويبدأ جيونبوك هيونداي موتورز، بطل كوريا الجنوبية، سعيه لإحراز اللقب القاري الثالث بمواجهة شنغهاي بورت الصيني، وكاشيما أنتلرز الياباني، وفيسيل كوبي الياباني، وجوهر دار التعظيم الماليزي، وكاشيوا ريسول الياباني، وبكين الصيني، وكيوتو سانجا الياباني، الذي يشارك للمرة الأولى، وجامبا أوساكا الياباني.

وإلى جانب جيونبوك، يعود كاشيما أنتلرز، بطل المسابقة السابق وبطل اليابان، إلى المستوى الأعلى من كرة القدم الآسيوية للأندية للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث يواجه دايجيون هانا سيتيزن من كوريا الجنوبية، وبورت التايلاندي، وبوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، وراتشابوري التايلاندي، وبوريرام يونايتد التايلاندي، ونيوكاسل جيتس الأسترالي، وكونج آن هانوي الفيتنامي.

وتنطلق مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر، وتختتم في 17 فبراير.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في المجموعتين إلى دور الـ16، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2027، قبل إقامة النهائيات بنظام التجمع في السعودية، والتي تشمل جميع المباريات اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل إلى 1 مايو 2027.