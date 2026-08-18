ناساف والكويت والخالدية في طريق "العنابي".. وغول غوهار والمحرق وأركاداج أمام "فخر أبوظبي"

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم لموسم 2026-2027، عن وقوع الوحدة والجزيرة في مجموعتين متوازنتين ضمن منافسات منطقة الغرب، في مشوار يسعى خلاله قطبا العاصمة إلى تمثيل كرة الإمارات بصورة قوية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

وجاء الوحدة على رأس المجموعة الأولى إلى جانب ناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني، حيث يتطلع "العنابي" إلى الظهور بقوة في منافسات المجموعة وتحقيق نتائج تمنحه صدارة الترتيب والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، مستفيداً من خبرته وإمكاناته في مواجهة مدارس كروية مختلفة، مثل ناساف الذي يمتلك خبرة كبيرة من مشاركاته السابقة في "النخبة"، إلى جانب المواجهتين العربيتين أمام الكويت والخالدية.

ويأمل الوحدة في استثمار عاملي الخبرة والإمكانات من أجل حسم صدارة المجموعة، خصوصاً أن المنافسة تبدو مفتوحة بين الفرق الأربعة، مع امتلاك كل فريق فرصة حقيقية للمنافسة على بطاقتي التأهل، وهو ما يفرض على "العنابي" تحقيق بداية قوية وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى.

في المقابل، أوقعت القرعة الجزيرة في المجموعة الثانية، التي تضم غول غوهار سرجان الإيراني، والمحرق البحريني، وأركاداج التركمانستاني، حيث يواجه "فخر أبوظبي" منافسة متنوعة تجعل المجموعة بحاجة إلى تركيز كبير منذ المباراة الأولى.

ويطمح الجزيرة إلى الذهاب بعيداً في البطولة القارية، مستفيداً من تصدره المجموعة، في الوقت الذي تمثل فيه المواجهات أمام غول غوهار والمحرق وأركاداج اختباراً مهماً للفريق وقدرته على التعامل مع اختلاف أساليب اللعب، خاصة أن نتائج دور المجموعات ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهلين إلى المرحلة التالية.

وتشهد منطقة الغرب أربع مجموعات، إلى جانب مجموعتي الوحدة والجزيرة، إذ تضم المجموعة الثالثة التعاون السعودي والريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني، فيما تجمع المجموعة الرابعة الحسين الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي.

وتتطلع كرة الإمارات إلى ظهور قوي للوحدة والجزيرة في النسخة الجديدة من البطولة، في ظل أهمية المشاركة القارية بالنسبة إلى الفريقين، ورغبتهما في المنافسة على اللقب وتعزيز الحضور الإماراتي في البطولات الآسيوية.