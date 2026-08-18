وجوه تحكيمية شابة تبرز في مباريات الجولة الأولى للدوري

برزت وجوه تحكيمية شابة في أغلب مباريات الجولة الأولى بدوري المحترفين لكرة القدم، إذ إنه باستثناء الحكمين الدوليين: سلطان محمد صالح، الذي قاد مباراة الوصل ويونايتد التي انتهت بفوز الوصل 5-1، ويحيى الملا، الذي قاد مباراة النصر وكلباء التي انتهت بالتعادل 2-2، فقد غاب الحكام أصحاب الخبرة الطويلة في التحكيم عن الظهور الأول في الدوري هذا الموسم، مثل الحكم المونديالي عمر آل علي، وعادل النقبي، وأحمد عيسى درويش، وحمد علي يوسف وسلطان المرزوقي.

وتسعى الوجوه التحكيمية الشابة، ومنهم مَن تسلموا الشارة الدولية حديثاً، إلى إثبات جدارتهم من خلال العمل على إدارة المباريات من دون أخطاء تحكيمية مؤثرة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في التحكيم للتقليل من الأخطاء.

وقاد مباراة الوحدة وعجمان الحكم الدولي محمد الهرمودي، فيما أدار مباراة الظفرة والشارقة الحكم ناصر العلي، وأُسندت إدارة مباراة حتا والجزيرة إلى الحكم الدولي سهيل عبدالله علي، في حين قاد مباراة خورفكان وشباب الأهلي الحكم زايد النعيمي.

وشهدت هذه الجولة ظهور حكم أجنبي واحد، هو الحكم السلوفاكي إيفان كيورزيالك، الذي قاد مباراة بني ياس والعين، التي انتهت بفوز الأخير 4-2.

ويتوقع أن تشهد الجولات المقبلة في الدوري الاستعانة بقضاة الملاعب أصحاب الخبرة التحكيمية الكبيرة، إلى جانب الاستعانة بالحكام الأجانب، خصوصاً مع زيادة قوة التنافس بين الفرق في الدوري.

وتحرص لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم على إتاحة الفرصة للوجوه التحكيمية الشابة للمشاركة في إدارة المباريات خلال المسابقات المحلية المختلفة، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات التحكيمية التي تساعدهم على إدارة المباريات بثقة وتميز، خصوصاً في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه الطاقم التحكيمي الإماراتي الذي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2026 بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي.

وغاب العنصر النسائي عن إدارة مباريات الجولة الأولى، خصوصاً الحكمة الدولية روضة المنصوري، التي كانت قد أدارت مباريات في الموسم الماضي.

يُذكر أن قائمة الحكام الدوليين لعام 2026 ضمت كلاً من عمر آل علي، وعادل النقبي، وأحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح، ويحيى الملا، وسهيل عبدالله علي، ومحمد عبدالله الهرمودي.