إخفاق كبير للمدرب غاتوزو في أول مهمة مع لاتسيو

خرج المدرب جينارو غاتوزو، في مستهل مهامه الرسمية مع لاتسيو، من الدور الأول، من كأس إيطاليا، بخسارته في الملعب الأولمبي أمام ضيفه مانتوفا من الدرجة الثانية 0-2.

وكان لاتسيو، وصيف نسخة العام الماضي وبطل الكأس سبع مرات، قد خسر النهائي الموسم المنصرم أمام إنتر 0-2، في مايو الماضي.

وتولى غاتوزو (48 عاماً) تدريب لاتسيو، الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من تخليه عن منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي، عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، وذلك بعد خسارة بطل العالم أربع مرات أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح 1-4 و1-1 في نهائي الملحق الأوروبي.

ولم يصل غاتوزو، أحد أبرز اللاعبين في صفوف ميلان بين عامَي 1999 و2011، حتى الآن إلى المستويات نفسها في مسيرته التدريبية.