4 وافدين جدد يهزّون الشِّباك من الظهور الأول

شهدت الجولة الافتتاحية لانطلاقة النسخة الـ18 لدوري المحترفين لكرة القدم تألقاً لافتاً لأربعة وافدين جدد، سجلوا حضورهم الأول بنجاح، ليؤكدوا الجودة الفنية للعناصر التي استقطبتها الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

«الإمارات اليوم» ترصد الصفقات الأربع التي قصّت شريط أهدافها في الجولة الأولى، على النحو التالي:

1 - جوليمار جونيور

وضع البرازيلي جوليمار جونيور بصمته الأولى مع الشارقة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليتوّج البداية الواعدة للمهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، الذي تم التعاقد معه، في يوليو الماضي، قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، في مؤشرات مبكرة إلى قدرته على منح هجوم «الملك» الفاعلية المطلوبة.

وجاء ذلك امتداداً لما قدمه في فترة الإعداد قبل بداية الموسم، بعدما كان جوليمار أكثر لاعبي الشارقة تسجيلاً للأهداف خلال المعسكر الخارجي في سلوفينيا.

2 - أغنير مورا

حملت الدقيقة 98 الإعلان عن الموهبة البرازيلية أغنير مورا (21 عاماً)، بتسجيله الهدف الثالث لفريق الشارقة، حين استغل اندفاع لاعبي الظفرة، لينطلق بهجمة مرتدة خاطفة، متلاعباً بدفاع «فارس الغربية»، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة ومتقنة، معلناً عن نجم جديد في قلعة «الملك».

وكان الشارقة تعاقد مع مورا، في يوليو الماضي، قادماً من «فلومينينسي» البرازيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع بند يتيح شراءه، ليُمثّل إضافة فنية لخط وسط الفريق الطامح إلى استعادة منصات التتويج.

3 - دومينيك ميندي

نجح لاعب وسط نادي الظفرة السنغالي دومينيك ميندي، في تسجيل هدف فريقه الوحيد بمرمى الشارقة بتسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 59، معادلاً النتيجة، قبل خسارة اللقاء بنتيجة (3-1). وجاء انضمام الدولي السنغالي، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى صفوف «فارس الغربية» كأول صفقات النادي الصيفية لتدعيم خط الوسط، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الشرطة العراقي، في تجربة جديدة بعد تألقه مع «الشرطة» على المستويين المحلي والقاري، خلال مشاركته في دوري النخبة الآسيوي.

4 - كريس بيديا

أدرك المهاجم العاجي، كريس بيديا، هدف التعادل لفريق النصر أمام كلباء في الدقيقة 77 من علامة الجزاء، وجاء انضمام الدولي العاجي (30 عاماً) إلى «العميد»، في يوليو الماضي، بعقد يمتد حتى صيف 2029، قادماً من «يونيون برلين» الألماني، بعد مسيرة احترافية تنقل خلالها بين أندية فرنسية وبلجيكية، بجانب احترافه مع هال سيتي الإنجليزي، وتوهجه بين عامَي 2023 و2024 مع فريق يونغ بويز السويسري، مسجلاً 23 هدفاً في 53 مباراة.