هريستوف بطل «دولية سارافوفو» للشراع

ظفر لاعب فريق أبوظبي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سيميون هريستوف، بالمركز الأول في فئة «ألكا 4»، ضمن كأس سارافوفو الدولية للشراع، التي أقيمت، أمس، على ساحل البحر الأسود في بلغاريا، بمشاركة 62 بحاراً يمثلون أربع دول.

وقدم هريستوف أداء مميزاً في منافسات شهدت ظروفاً بحرية صعبة، حافلة بالرياح القوية والأمواج المرتفعة، والتيارات البحرية.

ويأتي الإنجاز ضمن البرنامج الفني لأكاديمية النادي لتطوير لاعبيها وتعزيز خبراتهم الدولية، بعد مشاركة هريستوف أخيراً في معسكر تدريبي وبطولة في المجر، ضمن استعداداته للاستحقاقات الخارجية.

من جهته، شدد مدير الأكاديمية، خليفة السويدي، على أهمية المعسكرات والمشاركات الخارجية في تطوير اللاعبين واكتساب الخبرات، وقال: «إن الأكاديمية ستواصل دعم لاعبيها وتوفير المشاركات الخارجية التي تسهم في تطوير مستوياتهم وتعزيز حضور فريق أبوظبي في منافسات الشراع».