وينثر يُبهر الدنمارك في «السباق إلى دبي» للغولف

تألق الدنماركي جيف وينثر أمام جماهير بلاده، عندما حصد لقب بطولة الدنمارك للغولف، التي اختتمت، أول من أمس، ضمن منافسات جولة «دي بي ورلد» التي تقام بشعار «السباق إلى دبي».

واستعاد وينثر ذاكرة الانتصارات، ليحصد لقبه الثاني في مسيرته في جولة «دي بي ورلد»، والأول له منذ الفوز في بطولة مايوركا المفتوحة في عام 2021، وذلك بعد يوم مثالي في الجولة الأخيرة، عندما حقق خمس ضربات تحت المعدل، لينهي المنافسات على ملعب «غريت نورثين»، برصيد 15 ضربة تحت المعدل.

وكسب وينثر 585 نقطة، ليتقدم في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الذي صدر أمس، ويحتل المركز 31 بإجمالي 910 نقاط.

من جهته، نجح لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي، في تجاوز الأدوار التأهيلية للبطولة، وإنهاء المنافسات برصيد خمس ضربات تحت المعدل، ليوجد في المركز 38 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وذلك بإجمالي 848 نقطة.

وفي حال واصل أوتايجوي الحفاظ على أدائه المتوازن هذا الموسم، فإنه سينجح في الوجود في قائمة المتأهلين إلى التصفيات الختامية لموسم جولة «دي بي ورلد»، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس، المقررة إقامتها من الخامس إلى الثامن من نوفمبر 2026، ومن ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف، من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، ويتم في ختامها تتويج بطل الموسم.