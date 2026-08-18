القوى التقليدية تضرب بـ «دكة البدلاء».. وأخطاء الحراس حاضرة في افتتاح الدوري

كشفت الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم، مبكراً، عن ملامح فنية لافتة للموسم الجديد، بعدما تجاوزت الأندية التقليدية صاحبة الطموحات الكبيرة حمى البدايات، وبرز تأثير دكة البدلاء في قلب مسار أكثر من مباراة، إلى جانب الغزارة التهديفية القياسية التي ميّزت الافتتاح.

وفي المقابل، حضرت أخطاء حراس المرمى كعامل مؤثر في عدد من النتائج، بينما بدت بعض الفِرَق بحاجة إلى بداية أكثر إقناعاً من الناحية الفنية، وترصد «الإمارات اليوم» أبرز ستة مشاهد فنية في الجولة الافتتاحية.

دكة قوية

فرض البدلاء حضورهم بقوة في الجولة، وتركوا أثراً مباشراً في نتائج عدد من المباريات، ففي شباب الأهلي، أسهم دخول سردار آزمون وكون سانتوس سيلفا في تغيير ملامح المواجهة أمام خورفكان، بعدما سجل البديلان هدفين وصنعا مثلهما، ليقودا «فرسان دبي» إلى الفوز 5-1.

وفي العين، سجل الحسين رحيمي هدفين بعد مشاركته بديلاً أمام بني ياس، ليسهم في فوز «الزعيم» 4-2، كما خطف علي المعمري هدف الأمان للجزيرة أمام حتا في الدقيقة 90+3، بينما أحرز البديل سيرجيو بيريرا هدفين للوصل أمام يونايتد، في لقاء انتهى 5-1، وسجل بدلاء الوحدة، محمد قرباني وبراهيما ديارا، هدفين أمام عجمان، لكنهما لم يكونا كافيين لتفادي الخسارة 2-3.

ظهور متواضع

لم يقدم يونايتد البداية التي انتظرتها جماهيره، بعدما دخل المسابقة بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، وسط آمال بتكرار المفاجآت التي حققها الفريق في كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، وخسر الفريق أمام الوصل 1-5، في مباراة جاء فيها الأداء دون مستوى التوقعات.

أهداف غزيرة

سجلت الجولة الأولى رقماً قياسياً في عدد الأهداف، بعدما شهدت 33 هدفاً، لتصبح الجولة الافتتاحية الأعلى تهديفاً في تاريخ دوري المحترفين، متجاوزة افتتاحية موسم 2018-2019، التي شهدت تسجيل 31 هدفاً.

أخطاء متواصلة

تواصلت أخطاء حراس المرمى مع انطلاق الموسم، وأسهمت في استقبال أهداف مؤثرة وحسم نتائج بعض المباريات، فقد ارتكب حارس الوحدة زايد الحمادي أخطاء ساعدت عجمان على تسجيل الهدفين الثاني والثالث، ما أدى لخسارة الوحدة 2-3، بينما تسبب خطأ حارس الظفرة عيسى الهوتي في استقبال الهدف الثاني أمام الشارقة، في مباراة انتهت 1-3، وفي مباراة بني ياس والعين، أسهم خطأ الحارس فهد الظنحاني في هدف التعادل 2-2، بعدما تجاوزته الكرة ووصلت إلى الحسين رحيمي، قبل أن يفشل مجدداً في إبعاد كرة أخرى بقبضته لتصل إلى أليخاندرو كاكو، الذي سجل منها الهدف الرابع للعين، في المباراة التي انتهت 4-2.

روح بطل

أظهر العين شخصية حامل اللقب، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام بني ياس إلى فوز 4-2، في مباراة بقيت مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة، وبينما كانت المواجهة تتجه إلى التعادل 2-2، ظهر الحسين رحيمي مجدداً وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+7، قبل أن يضيف أليخاندرو كاكو الهدف الرابع في الدقيقة 90+10، ليحسم «الزعيم» النقاط الثلاث ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار يحمل الكثير من الدلالات.

قوة تقليدية

قدمت الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب بداية قوية، إذ حقق العين «ريمونتادا» أمام بني ياس وفاز 4-2، وقلب شباب الأهلي تأخره أمام خورفكان إلى انتصار كبير 5-1، بينما تجاوز الوصل اختبار يونايتد بالفوز 5-1، وحقق الشارقة الفوز على الظفرة 3-1، لتسجل الأندية صاحبة الطموحات الكبيرة حضورها مبكراً في سباق الموسم.