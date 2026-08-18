نجوم جوائز «المحترفين» يظهرون بشارات خاصة على أكمام قمصانهم

قالت رابطة المحترفين لكرة القدم إن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين شهدت تطبيق مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مسابقات المحترفين الإماراتية، بعدما ظهر اللاعبون المُتوَّجون بالجوائز الفردية عن الموسم الماضي بشارات خاصة على أكمام قمصانهم الرسمية، تحمل هوية الجوائز التي حصلوا عليها خلال حفل جوائز الرابطة، الذي أقيم في 10 أغسطس الجاري.

وقالت الرابطة، في بيان، أمس، إن «المبادرة شملت الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وهداف الموسم، إلى جانب هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليحمل كل لاعب شارة تخلد إنجازه وتمنحه هوية بصرية مميزة خلال المباريات الرسمية».

وأضافت: «لفتت الشارات الأنظار منذ ظهورها الأول في الملاعب، بعدما أضافت تفصيلاً جديداً ومبتكراً إلى قمصان النجوم، ومنحت الجماهير والمشاهدين فرصة التعرف مباشرة إلى أصحاب أبرز الإنجازات الفردية في الموسم الماضي».

وأوضحت: «تحولت الجوائز من خلال هذه المبادرة، من لحظة احتفالية مرتبطة بمنصة التتويج إلى تكريم مستمر يرافق اللاعبين طوال منافسات الموسم الجديد، بما يضمن بقاء إنجازاتهم حاضرة في كل مباراة، ويضاعف قيمتها المعنوية والتسويقية، كما تحمل المبادرة رسالة تحفيزية إلى بقية اللاعبين، بعدما أصبح التميز الفردي مرئياً داخل الملعب، وهو ما يعزز روح المنافسة على حصد الجوائز، ويمنح النجوم دافعاً إضافياً للمحافظة على مستوياتهم وتأكيد أحقيتهم بالتكريم».

وأكملت: «تأتي الخطوة ضمن توجهات رابطة المحترفين الإماراتية الرامية إلى تعزيز مكانة الجوائز الفردية، وترسيخ ثقافة التميز والتنافس، إلى جانب صناعة هوية خاصة لأصحاب الإنجازات وربط الجماهير بصورة أكبر بنجوم المسابقات المحترفة».

وتزامن الظهور الأول للشارات مع انطلاقة هجومية استثنائية للموسم الجديد، بعدما شهدت الجولة الأولى تسجيل 33 هدفاً في سبع مباريات، بمتوسط بلغ 4.71 أهداف للمباراة، لتصبح الجولة الافتتاحية الأغزر تهديفياً منذ انطلاق عصر الاحتراف موسم 2008-2009، متجاوزة الرقم السابق البالغ 31 هدفاً في افتتاح موسم 2018-2019.

وأسهم تألق النجوم وأصحاب القدرات الهجومية، يتقدمهم النجم المغربي سفيان رحيمي، في منح الجولة طابعاً مثيراً، لتجتمع المبادرة الجديدة مع الرقم التهديفي التاريخي في مشهد افتتاحي لافت، جمع بين الاحتفاء بأبطال الموسم الماضي، والإعلان المبكر عن موسم جديد عنوانه النجومية والمنافسة والإثارة.

• انطلاقة هجومية استثنائية للموسم الجديد مع الظهور الأول لشارات التميز.