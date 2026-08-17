لاعب الوصل حسين يوسف يخوض فترة اختبار مع بورنموث الإنجليزي

أعلن نادي الوصل عن خوض لاعب فريق تحت 19 عاماً حسين يوسف، فترة اختبار مع نادي بورنموث الإنجليزي، في خطوة جديدة ضمن مسيرته نحو الاحتراف في الملاعب الأوروبية.

وجاءت فرصة حسين يوسف مع بورنموث بعد تجربة ناجحة خاضها اللاعب مع نادي برايتون الإنجليزي، ضمن برنامج «فهود المستقبل» التابع لأكاديمية الوصل، والتي أتاحت له فرصة خوض تجربة احترافية والتعرف إلى أجواء كرة القدم الإنجليزية.

ويأمل لاعب الوصل في اجتياز فترة الاختبار مع بورنموث بنجاح، تمهيداً لإمكانية توقيع عقد احتراف مع النادي الإنجليزي، في حال اقتناع الجهاز الفني والإدارة الفنية بإمكاناته خلال فترة المعايشة والتقييم.

وتأتي تجربة حسين يوسف في إطار توجه أكاديمية الوصل إلى منح لاعبيها فرصاً للاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات، بما يسهم في تطوير مستواهم وفتح المجال أمامهم لخوض تجارب احترافية في أندية أوروبية.