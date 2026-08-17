أكد لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، أن فريقه حقق فوزاً صعباً ومستحقاً أمام بني ياس، أمس، مشيداً بالأداء الرجولي للاعبين والروح القتالية التي أظهروها حتى الدقيقة الأخيرة، بعدما قلب «الزعيم» تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وقال رحيمي، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة، إن الهدف الأساسي للعين هذا الموسم هو الحفاظ على لقب الدوري، مشيراً إلى أن البداية القوية وحصد النقاط الثلاث يُمثلان أهمية كبيرة في مستهل المشوار.

وأضاف: «الفريق قدم أداءً رجولياً وحقق النقاط الثلاث، وجميع اللاعبين قدموا الإضافة المطلوبة، وهذه مجرد بداية الموسم، والمشوار لايزال طويلاً، لذلك علينا مواصلة العمل والتركيز». وأكد رحيمي: «رسالتنا للمنافسين واضحة.. هدفنا الحفاظ على اللقب».

وحقق فريق العين ريمونتادا مثيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه بني ياس إلى فوز كبير بنتيجة 4-2، وحصد «الزعيم» أول ثلاث نقاط له في الموسم، بعدما قدم عودة قوية في الشوط الثاني، مستفيداً من النقص العددي في صفوف «السماوي» عقب طرد نيمانجا ديكوفيتش.

وافتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق الفرنسي يوسوفو نيكتيه، مستفيداً من خطأ دفاعي لأحد لاعبي «الزعيم»، وعاد نيكتيه ليضيف الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 42، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بمجهود فردي وتسديدة سكنت شباك الحارس خالد عيسى.

وقلّص العين الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سجل المغربي سفيان رحيمي من ركلة جزاء. ونجح الحسين رحيمي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل العين هدفاً في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يعود الحسين رحيمي ويضع «الزعيم» في المقدمة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ولم يكتفِ العين بذلك، إذ اختتم أليخاندرو روميرو «كاكو» مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 99.