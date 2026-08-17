بانزا: مباراة حتا لم تكن سهلة.. ونفكر في الشارقة

أعرب مهاجم الجزيرة، الكونغولي سايمون بانزا، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حتا بهدفين دون ردّ، أمس، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري، كما حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الروماني، أولاريو كوزمين، في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، وجاء الفوز الجزراوي بعد أيام من الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 1-4، ضمن الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصف بانزا النقاط الثلاث بأنها مهمة في بداية مشوار الفريق بالدوري، مؤكداً أن المباراة لم تكن سهلة أمام حتا.

وقال بانزا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «سعيد بهذا الفوز وبافتتاح التسجيل في المباراة، وأحاول أن أساعد فريقي، وهذا واجبي».

وأشار إلى أن تركيز اللاعبين سيتحوّل، عقب مواجهة حتا، إلى المباراة المقبلة أمام الشارقة ضمن الجولة الثانية من الدوري، مؤكداً أهمية مواصلة حصد النقاط.

وافتتح الجزيرة التسجيل عن طريق سايمون بانزا في الدقيقة 48، من ضربة رأسية مستغلاً تمريرة عرضية، قبل أن يضيف علي المعمري الهدف الثاني في الدقيقة 93، بعد هجمة سريعة ومنظمة.

وأهدر الجزيرة عدداً من الفرص، خصوصاً في الشوط الأول، وسط تماسك دفاع حتا، الذي شكّل خطورة في أكثر من مناسبة على مرمى الجزيرة، قبل أن يحسم «فخر أبوظبي» المباراة بهدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.