بفارق عنق.. «شديا» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إسبانيا

ظفرت الفرس «شديا» بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطتها الإسبانية، أول من أمس، على مضمار سان سباستيان، ضمن أجندة النسخة الـ33 من السلسلة العالمية المرموقة.

وشهدت المحطة الإسبانية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ نحو 15 ألف متفرج، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها المرموقة وقيمتها الجماهيرية العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي وتعزيز حضوره في أهم المضامير الدولية.

ونجحت البطلة «شديا» المنحدرة من نسل «المرتجز × إرقية بنت بيرننج ساند»، والعائدة إلى وذنان ريسنغ، بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس سفيان سعدي، في تقديم أداء قوي قادها إلى حسم لقب القمة الإسبانية ومواصلة تألقها اللافت في محطات الكأس الغالية خلال الموسم الحالي.

وقطعت «شديا» مسافة السباق البالغة 1600 متر على الأرضية العشبية في زمن قدره 1:44.99 دقيقة، متوجة بلقب الفئة الثالثة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة تسعة خيول، وبإجمالي جوائز بلغ 200 ألف يورو.

وشهد السباق منافسة قوية، بعدما قدمت الفرس «ولاء»، المنحدرة من نسل «غزوان × مبروكة»، والعائدة إلى ياس لإدارة سباقات الخيل، أداء مميزاً هددت خلاله صدارة «شديا»، إلا أن الأخيرة نجحت في الحفاظ على تقدمها حتى خط النهاية، لتحسم اللقب بفارق عنق.

وحلت الفرس «ولاء» في المركز الثاني بعد أداء قوي جعلها منافساً رئيساً على اللقب حتى خط النهاية، بينما جاء الجواد «آلي سانت لون» من نسل «الساكر × نسمة الشام» في المركز الثالث، وحل الجواد «شيحان» من نسل «المرتجز × الدوحة»، العائد إلى الشقب ريسنغ، رابعاً، بينما جاءت الفرس «بيانكا دو غزال» من نسل «المرتجز × برين دامور دو غزال» في المركز الخامس.