1100 لاعب يعلنون التحدي في مونديال الفنون القتالية للناشئين اليوم

تنطلق اليوم في صالة «مبادلة أرينا» منافسات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها أبوظبي حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة. وينظم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بينما تحتضن أبوظبي الحدث للعام الخامس على التوالي، امتداداً لمسيرة النجاح التنظيمي والخبرات المتراكمة عبر النسخ السابقة.

واستكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق البطولة، وشملت التحضيرات مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية واللوجستية.

ويشارك المنتخب الوطني بقائمة تضم 47 لاعباً ولاعبة موزعين على الفئات الأربع، من بينهم 19 لاعباً ولاعبة يخوضون منافسات اليوم الافتتاحي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، كيريث براون: «استعدت أبوظبي لاستقبال هذه البطولة العالمية بصورة متكاملة، واكتملت التحضيرات من جميع النواحي، ونتطلع إلى فعالية مميزة تواصل النجاح الذي حققته النسخ السابقة، وتوفر للاعبين والوفود تجربة على أعلى مستوى طوال أيام البطولة».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، محمد بن دلموج الظاهري: «يمثل حجم المشاركة وبرنامج المنافسات الممتد على مدار سبعة أيام، دافعاً لمواصلة الارتقاء بالعمل التنظيمي، وتقديم البطولة وفق أعلى المستويات».