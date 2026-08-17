سمبيج لجمهور الشارقة: اصبروا وستفرحون أكثر

وصف رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، إبراهيم صالح سمبيج، الانتصار الأول الذي حققه الفريق، أول من أمس، خارج أرضه على مضيفه الظفرة 3-1، وحصده أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري المحترفين للموسم الرياضي 2026-2027، بأنه «بشرى جيدة»، مؤكداً أن الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بالروح نفسها، ومبدياً تفاؤله بأن يكون القادم أفضل للفريق الشرقاوي.

وقال إبراهيم صالح سمبيج لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول تعليقه على الفرحة الكبيرة لجمهور الشارقة بالفوز الأول في الدوري هذا الموسم: «أقول لجمهور الشارقة: اصبروا وستفرحون أكثر».

وعن رأيه في أداء لاعبي الشارقة خلال الظهور الأول في الدوري هذا الموسم، قال سمبيج: «حرارة الطقس أثرت في اللاعبين خلال المباراة، لذلك لم يقدموا كل ما لديهم، وحتى خلال التدريبات كان اللاعبون يتدربون في هذا الطقس الحار، ما تسبب في حالة من الإرهاق بالنسبة لهم».

وحرصت شركة نادي الشارقة لكرة القدم خلال الفترة الماضية على توفير جميع المتطلبات، وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق والجهازين الفني والإداري واللاعبين، من أجل أداء دورهم على أكمل وجه، تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، أكد سمبيج أن مباراة الظفرة تمثل بداية مشوار الدوري، ومن الصعب تقييم أداء الفريق من مباراة واحدة، مشيراً إلى أن التقييم الحقيقي يمكن أن يكون بعد خوض خمس أو ست مباريات في المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة أربعة لاعبين أجانب تعاقد معهم الشارقة أخيراً ضمن التشكيل الأساسي، في ظهورهم الرسمي الأول مع الفريق، وهم مهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو، إلى جانب البرازيلي جوليمار سيلفا، ولاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيلي شالرز بيكل، كما شارك للمرة الأولى رسمياً مع الفريق، كبديلين في الشوط الثاني، كل من المالي شيخنا دومبيا والبرازيلي أغنير مورا، الذي سجل الهدف الثالث للشارقة.

ووصف إبراهيم سمبيج مباراة الفريق المقبلة أمام الجزيرة، المقررة في 23 أغسطس الجاري ضمن الجولة الثانية، بالمهمة، معتبراً أن الفوز فيها سيضع الفريق في موقف أفضل، خصوصاً أن الشارقة سيخوض المواجهة على أرضه ووسط جماهيره.

وعن إمكانية دعم الفريق بصفقات جديدة، بعدما تعاقد النادي حتى الآن مع ثمانية لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، أكد رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم أن «الباب مفتوح لدعم الفريق بعناصر جديدة في حال وجدنا لاعبين جيدين».

وكان الشارقة قد عزز صفوفه حتى الآن بثمانية لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة تستهدف إضافة المزيد من القوة إلى صفوف الفريق، أملاً في العودة بقوة إلى المنافسة على البطولات، والصعود مجدداً إلى منصات التتويج.