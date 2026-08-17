منتخب السلة يكسب التجربة الثانية في معسكر صربيا

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة انتصاراً مستحقاً على فريق فيزورا الصربي، بفارق 13 نقطة وبنتيجة (96-83)، أول من أمس، في ثانية التجارب الودية التي يخوضها «الأبيض» في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، والممتد حتى 21 أغسطس الجاري، استعداداً للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي، من 26 أغسطس الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل.

وقال مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «حرص الجهاز الفني خلال المباراة على إشراك جميع اللاعبين الـ15 الموجودين في المعسكر، في مباراة نجحنا خلالها في الهيمنة بشكل كبير على نتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع (30-17 و27-22)، مقابل حصول الفريق الصربي على أفضلية طفيفة في نتيجة الربع الثاني (20-15)، والاكتفاء بالتعادل في الربع الرابع (24-24)».

وأوضح: «حصلت أغلب اللاعبين على معدل دقائق لعب تراوح بين أربع و20 دقيقة على أرضية الملعب، في سعي الجهاز الفني إلى تدوير الجهد البدني ومنح عناصر الدكة فرصة اكتساب مزيد من الخبرات، بما يعزز رفع مستوى الجاهزية، سواء من الناحيتين البدنية أو الفنية، وفق الخطة الموضوعة للمعسكر».

وأضاف: «حقق المنتخب بكفاءة المطلوب منه في التجربتين الوديتين الأولى والثانية، خصوصاً على صعيد نسب التسجيل المرتفعة، بعد أن استهل (الأبيض)، الأربعاء الماضي، أولى التجارب بالفوز على فريق جامعة الصين بنتيجة (103-88)».

واختتم: «يخوض المنتخب اليوم مباراته الثالثة من الوديات الخمس المقررة له في معسكر صربيا، ونتطلع إلى مواصلة العمل على منح جميع اللاعبين معدل دقائق مرتفعاً نسبياً، بما يسهم في تعزيز الجاهزية قبل العودة إلى دبي لخوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية».

يذكر أن المنتخب الوطني ينافس في المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب منتخبات الكويت ونيبال والبحرين وعُمان، بينما تضم المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا منتخبات كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان، وتقام النافذة الأولى بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر في ختامها عن تأهل ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة، للانضمام إلى ستة منتخبات متأهلة عن مجموعتي منطقة شرق آسيا، لخوض النافذة الثانية بإجمالي 12 منتخباً للمنافسة في ما بينها على ثمانية مقاعد، تنضم إلى 16 منتخباً مصنفاً على مستوى القارة، لخوض النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029.

• 13 نقطة الفارق الذي سجله المنتخب في سلة فريق فيزورا الصربي.