ذهبية وفضية للمبارزة الإماراتية في بطولة السعودية

فازت المبارزة الإماراتية بميداليتين «ذهبية وفضية» في ختام منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الرياض، بمشاركة 163 لاعباً ولاعبة من تسع دول.

وأحرزت لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة، زينب موسى، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الفلوريه، بعد تقديمها مستوى مميزاً خلال منافسات البطولة، لتتوج بالمركز الأول.

وأضاف لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، خليفة الكعبي، الميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه.