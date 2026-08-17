فهد سبيل: اعتزلتُ مبكراً بسبب عروض لم تقدّر مسيرتي

أكد لاعب كرة القدم السابق، فهد سبيل، أن اعتزاله اللعب في سن الـ34 جاء بعد دراسة للمرحلة المقبلة من مسيرته، رغم قناعته بأنه كان قادراً على مواصلة اللعب لسنوات إضافية، مشيراً إلى أن العروض التي تلقاها، عقب مسيرته مع أندية النصر وبني ياس والعروبة والفجيرة وكلباء في دوري المحترفين، على حد تعبيره، لم تعكس التقدير الذي كان ينتظره لمسيرته الكروية، ليقرر الانتقال إلى مجال التدريب والعمل مع المواهب في أكاديمية أتلانتا الرياضية في دبي.

وأكد سبيل لـ«الإمارات اليوم» أنه كان قادراً على الاستمرار في الملاعب لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى، لكنه توقف عن اللعب وتوجه إلى مجال رياضي آخر، وقال: «كنت أشعر بأن لديّ القدرة على مواصلة العطاء، لكن العروض التي وصلتني من أندية الدرجة الأولى لم تكن بالمستوى الذي يشعرني بالتقدير الذي أستحقه لمسيرتي، وهذا أمر مهم بالنسبة للاعب، لذلك اتخذت قرار الاعتزال، وقررت الانتقال إلى مجال التدريب».

وأضاف: «مسيرتي لاعباً، تميّزت بالانضباط والعزيمة والالتزام، إلى جانب قدرتي على اللعب في مركزَي الظهير الأيمن والأيسر، واللعب مع أندية طموحة ساعدتني على فهم متطلبات اللاعب، وكيفية التعامل مع مختلف مراحل التطور الفني».

مرحلة جديدة

وتابع: «لم أبتعد عن كرة القدم بعد الاعتزال، بل بدأت مرحلة جديدة من خلال العمل في الأكاديميات، وحالياً أعمل في أكاديمية أتلانتا لكرة القدم في دبي، ووجدت في هذا المجال تقديراً مميّزاً من جميع النواحي، وأسعدني ذلك، وشعرت بأن خبرتي لاعباً يمكن أن تكون مفيدة للاعبين الصغار، وطموحي هو تقديم أفضل ما لديّ من خبرات لهم».

مواهب واعدة

وأضاف: «الأكاديميات المنتشرة في الإمارات تضم مواهب كثيرة، وبعض اللاعبين يمتلكون إمكانات فنية جيدة وطموحاً كبيراً، وإذا حصلوا على التدريب الصحيح والمتابعة المستمرة، يمكن أن يصلوا إلى أندية المحترفين أو الدرجة الأولى، وربما إلى المنتخبات الوطنية، لذلك من المهم جداً الاهتمام بالأكاديميات، وتقديم أفضل الدعم لها لتواصل عملها بنجاح وانتظام».

استثمار المواهب

وواصل فهد سبيل دعوته إلى الاستثمار بصورة أكبر في قطاع الأكاديميات، مؤكداً أن هذه المؤسسات تُمثّل قاعدة مهمة لصناعة مستقبل كرة القدم الإماراتية، وقال: «نحتاج إلى دعم الأكاديميات واستثمار المواهب الموجودة فيها، لأن اللاعب الذي نراه اليوم في عمر صغير يمكن أن يكون غداً لاعباً في أحد أندية المحترفين أو ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، أو ينضم إلى أندية على مستويات جيدة خارج الإمارات، فضلاً عن أهميتها في تعزيز مبدأ أن الرياضة أسلوب حياة».

خبرات المعتزلين

وفي سياق متصل، دعا فهد سبيل اللاعبين المعتزلين من أصحاب الخبرة والرغبة في مواصلة العطاء إلى عدم الابتعاد عن كرة القدم، والتوجه إلى مجال التدريب والعمل في المراحل السنية، سواء في الأندية أو الأكاديميات، مشيراً إلى أن الأندية مطالبة أيضاً باستثمار خبرات اللاعبين السابقين، ومنحهم فرصاً للعمل مع فِرَق المراحل السنية.

دعم المدربين

وثمّن فهد سبيل دعم إدارة التدريب الرياضي في اتحاد كرة القدم، مشيداً بشكل خاص بالكابتن جمال الحساني وعادل سعيد ويوسف سيف وعصام عباس، وقال إن «هذا الدعم بجانب الدعم الذي تلقيته من المدربين المواطنين أسهم في مساعدتي بالحصول على الشهادات التدريبية وتطوير القدرات الفنية»، مؤكداً أن تأهيل اللاعب السابق للعمل في مجال التدريب يُمثّل استثماراً مهماً للكرة الإماراتية.

هدف جديد

وختم فهد سبيل مؤكداً أن اعتزاله لم يكن نهاية علاقته بكرة القدم، وإنما بداية مرحلة جديدة، وقال: «هدفي الآن أن أنقل خبرتي إلى اللاعبين الصغار، وأن أرى أحدهم يصل إلى أندية المحترفين أو يُمثّل المنتخب الوطني، عندما أسهم في صناعة لاعب، أشعر أنني أواصل خدمة كرة القدم، لكن من موقع مختلف».

فهد سبيل:

• كنت قادراً على مواصلة العطاء في الملاعب لسنوات إضافية.

• الأكاديميات تضم مواهب كثيرة، ولاعبوها يمتلكون الإمكانات والطموح.

• أدعو اللاعبين المعتزلين إلى دخول مجال التدريب، وعدم الابتعاد عن كرة القدم.

• 34 السن التي توقف فيها فهد سبيل عن لعب كرة القدم وأعلن عندها الاعتزال.