«رومانتيك سيمفوني» تنتزع لقب «بري ليدي أورايلي» الفرنسي

توجت المهرة «رومانتيك سيمفوني»، المملوكة لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بأولى ألقابها في سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، بعدما انتزعت لقب سباق «بري ليدي أورايلي»، المخصص للمهرات في عمر ثلاث سنوات لمسافة 2400 متر عشبي، والذي أقيم اليوم الأحد على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

وأضافت المهرة المنحدرة من نسل الفحل «دباوي» انتصارها الثاني على التوالي في موسمها الحالي، والرابع في مسيرتها التي اقتصرت على ست مشاركات في السباقات العالمية.

وأجاد الفارس وليام بيوك الحفاظ على قدرات «رومانتيك سيمفوني» خلال المراحل الأولى من السباق، بعدما أبقاها في المركز قبل الأخير بين المهرات السبع المشاركات، قبل أن يدفعها تدريجياً نحو المقدمة، ويطلق العنان لقدراتها الاندفاعية عند دخول المسار المستقيم لمضمار «دوفيل».

ونجحت «رومانتيك سيمفوني» في تجاوز منافساتها والتقدم إلى الصدارة، قبل أن تعبر خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و45 ثانية و16 جزءاً من الثانية، بفارق طول وربع الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الفرنسية «كلاسيتا»، التي حملت شعار «إسطبلات أغا خان»، بإشراف المدرب فرانسيس هنري غرافارد وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.