العين يحقق ريمونتادا مثيرة أمام بني ياس

حقق فريق العين ريمونتادا مثيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه بني ياس إلى فوز كبير بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد بني ياس، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وحصد «الزعيم» أول ثلاث نقاط له في الموسم، بعدما قدم عودة قوية في الشوط الثاني، مستفيداً من النقص العددي في صفوف «السماوي» عقب طرد نيمانجا ديكوفيتش، ليحول تأخره 0-2 إلى انتصار ثمين في الدقائق الأخيرة.

وافتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق الفرنسي يوسوفو نيكتيه، مستفيداً من خطأ دفاعي لأحد لاعبي «الزعيم».

وسجل العين هدفاً في الدقيقة 32 عن طريق اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، التي أكدت وجود خطأ ارتكبه أحد لاعبي العين قبل تسجيل الهدف.

وعاد نيكتيه ليضيف الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 42، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بمجهود فردي وتسديدة سكنت شباك الحارس خالد عيسى.

وقلّص العين الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سجل المغربي سفيان رحيمي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تدخلت تقنية «VAR» للمرة الثانية لإلغاء هدف التعادل للعين، الذي سجله الحسين رحيمي برأسية في الدقيقة 63، بسبب وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف.

وتلقى بني ياس ضربة قوية في الدقيقة 76 بعد طرد لاعبه نيمانجا ديكوفيتش، ليكمل «السماوي» المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل العين النقص العددي، ونجح الحسين رحيمي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83، بعدما تابع كرة عرضية وصلته من الجانب الأيمن.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل العين هدفاً في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يعود الحسين رحيمي ويضع «الزعيم» في المقدمة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم يكتفِ العين بذلك، إذ اختتم أليخاندرو روميرو «كاكو» مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، ليؤكد «الزعيم» انتصاره المثير بنتيجة 4-2، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز برباعية في واحدة من أكثر مباريات الجولة الأولى إثارة.