كوزمين يبدأ الدوري بـ 3 نقاط.. والجزيرة يعبر حتا بهدفين

حقق الجزيرة فوزًا ثمينًا على مضيفه حتا بهدفين دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين، ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط له في المسابقة.

ويُعد هذا الفوز الأول للجزيرة بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، في ظهوره الأول مع الفريق محلياً، وجاء بعد تعرض الجزيرة لخسارة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الاتحاد السعودي، ضمن الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وافتتح الجزيرة التسجيل عن طريق لاعبه الكونغولي سايمون بانزا في الدقيقة 48، من ضربة رأسية مستغلًا تمريرة عرضية، قبل أن يضيف علي المعمري الهدف الثاني في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 93، بعد هجمة منظمة.

وأهدر الجزيرة عدة فرص خلال المباراة، لاسيما في الشوط الأول، وسط صمود الدفاع الحتاوي وتألق حارسه مرزوق البدواوي، وفي المقابل، سنحت لحتا أكثر من فرصة أمام المرمى الجزراوي لم يستغلها الفريق.