ذهبية وفضية للإمارات في بطولة السعودية للمبارزة

حصدت الإمارات ميداليتين، ذهبية وفضية، في ختام منافسات بطولة السعودية الكبرى للمبارزة، التي أقيمت على مدار 3 أيام في العاصمة الرياض، بمشاركة 163 لاعباً ولاعبة من 9 دول.

وأحرزت زينب موسى، لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الفلوريه، بعد تقديمها مستوى مميزاً خلال منافسات البطولة، لتتوج بالمركز الأول.

وأضاف خليفة الكعبي، لاعب نادي أبوظبي للمبارزة، الميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه.