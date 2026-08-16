كايو: الفوز مهم.. لكن علينا أن نتحسّن كثيراً

أعرب لاعب الشارقة، كايو لوكاس، عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على الظفرة 3-1 في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين لكرة القدم، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو 2000 متفرج.

وقال كايو في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لقد كان من المهم جداً بالنسبة لنا الفوز في المباراة الأولى. بالطبع، علينا أن نتحسّن كثيراً، ولكن مع كل مباراة سنتعرف إلى بعضنا بعضاً أكثر، أنا متأكد من أن كل لاعب سيدخل الملعب سيحاول تقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة».

وعن امتلاك الشارقة مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، وقدرة الفريق على المنافسة على اللقب، قال: «بالتأكيد، هذه هي عقليتنا، عندما ندخل الملعب، سنجتهد من أجل حصد النقاط الثلاث، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة لإسعاد جماهيرنا».

وكان الشارقة قد افتتح التسجيل عن طريق لوان بيريرا في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الظفرة التعادل بواسطة دومينيك ميندي في الدقيقة 59، وأعاد البرازيلي جوليمار «الملك» إلى المقدمة في الدقيقة 66، ثم حسم أغنير مورا المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 90+8، ليبدأ الشارقة الموسم بثلاث نقاط مهمة تعزز من تطلعه للمنافسة على لقب الدوري.