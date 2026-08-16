جشك: إعادة ركلة الجزاء وراء خسارتنا بخماسية

أرجع لاعب خورفكان، أحمد جشك، الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-5 في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين لكرة القدم، إلى تأثير ركلة الجزاء المعادة التي سجل منها «فرسان دبي» هدف التقدم، مشيراً إلى أن القرار ترك أثراً واضحاً في الفريق خلال الشوط الثاني.

وكان خورفكان قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، قبل أن يستقبل خمسة أهداف في الحصة الثانية، خلال المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي، بحضور نحو 3000 متفرج.

وقال جشك في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لقد دخلنا المباراة بتركيز عالٍ، وقدمنا ما علينا في الملعب، وكان هدفنا فرض أسلوبنا على شباب الأهلي، لكن في الشوط الثاني تأثر الفريق بسبب ركلة الجزاء المعادة».