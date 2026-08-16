العين يدافع عن لقبه في «الشامخة».. وكوزمين يظهر للمرة الأولى مع الجزيرة

تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري المحترفين لكرة القدم بمواجهتين تحملان أهمية خاصة، مع دخول حامل اللقب العين أجواء المنافسة عبر اختبار أمام بني ياس على ملعب «الشامخة»، وظهور المدرب الروماني أولاريو كوزمين للمرة الأولى مع الجزيرة في الدوري، عندما يحلّ فريقه ضيفاً على حتا العائد إلى المسابقة.

وتترقّب الجماهير انطلاقة العين في رحلة الدفاع عن اللقب، إلى جانب البداية التي سيقدمها الجزيرة تحت قيادة أحد أكثر المدربين خبرة في كرة القدم الإماراتية، فيما يبحث بني ياس وحتا عن بداية تمنحهما الثقة أمام منافسين يملكان طموحات كبيرة هذا الموسم.

بني ياس - العين

يتطلع العين إلى بداية إيجابية في رحلة الدفاع عن لقبه، عندما يحل في الساعة 8:45 مساءً ضيفاً على بني ياس في ملعب «الشامخة»، في مواجهة يسعى خلالها «الزعيم» إلى تجاوز حسابات البداية وحصد النقاط الثلاث، مع تقديم مستوى يعكس طموحاته في الموسم الجديد.

وحذّر مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، لاعبيه من صعوبة المباراة خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء، وقال: «المباراة الافتتاحية ليست سهلة على أي فريق، لكننا نعرف أهدافنا جيداً، نريد أن نقدم كرة قدم جيدة، ونحصد النقاط الثلاث، ونظهر بأفضل مستوى ممكن في هذه المرحلة».

ويملك «الزعيم» سجلاً قوياً أمام بني ياس، إذ لم يخسر في آخر 10 مواجهات بين الفريقين، محققاً الفوز في آخر ست مباريات متتالية، كما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 33 مباراة بالدوري، بواقع 25 فوزاً و8 تعادلات، وهي أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ المسابقة.

ويعوّل «البنفسجي» على مجموعة من الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها المهاجمان الكاميروني بابا إيلو واليوناني جورجيوس جياكوماكيس، إلى جانب عناصره الأساسية، وفي مقدمتها المغربي سفيان رحيمي.

في المقابل، يدخل بني ياس المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم، مستفيداً من إقامة اللقاء على أرضه وأمام جماهيره، إلى جانب العناصر الجديدة التي انضمت إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات. وعزز «السماوي» قائمته بعدد من الصفقات، يتقدمها المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو والجناح التركي بوراك إنشي، فيما مدد إعارة لاعب الوسط الأرجنتيني ليونيل فيردي.

حتا - الجزيرة

تتجه الأنظار إلى المدرب الروماني أولاريو كوزمين في ظهوره الأول مع الجزيرة في بطولة الدوري، بعدما أصبح «فخر أبوظبي» رابع فريق إماراتي يتولى المدرب الروماني قيادته، عقب مسيرة حافلة بالألقاب والنجاحات في كرة القدم الإماراتية.

ويحلّ الجزيرة في الساعة 6:10 مساءً ضيفاً على حتا العائد إلى دوري المحترفين، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في مباراة يتطلع خلالها الفريقان إلى استهلال مشوارهما بأفضل صورة ممكنة وحصد النقاط الثلاث.

ويملك «فخر أبوظبي» أفضلية واضحة في المواجهات السابقة أمام «الإعصار»، بعدما جمعتهما ثماني مباريات في الدوري، حقق الجزيرة الفوز في سبع منها، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل خلالها 19 هدفاً مقابل خمسة أهداف لحتا.