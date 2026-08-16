الوصل يكتسح يونايتد بخماسية

حقق الوصل فوزاً كبيراً على يونايتد بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين، بحضور أكثر من 2000 متفرج.

وافتتح «الإمبراطور» التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة عن طريق ريناتو جونيور، قبل أن يدرك يونايتد التعادل بواسطة عادل وجدان «17»، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة «63» وعزز سيرجيو بيريرا تقدم الوصل بالهدف الثالث «87»، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الرابع «89»، وعاد سيرجيو بيريرا وأضاف هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في «6+90» ليحسم «الإمبراطور» المواجهة بخماسية ويضع أول ثلاث نقاط في رصيده مع بداية مشواره في الدوري.