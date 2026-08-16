5 مؤشرات فنية في بداية الدوري.. عجمان يكسر العقدة والبدلاء يصنعون الفارق

شهدت ضربة بداية دوري المحترفين، أول من أمس، إشارات تكتيكية مبكرة تؤسس لموسم استثنائي، من بينها خمس نقاط فنية حملتها مباراتا النصر وكلباء، وعجمان والوحدة، في مؤشرات تعزز إمكانية أن يحمل الموسم الجديد نتائج مغايرة للتوقعات وكلاسيكيات المواسم السابقة. وعانى النصر لفرض التعادل الإيجابي أمام ضيفه كلباء بنتيجة (2-2)، في لقاء شهد احتساب الحكم يحيى الملا ركلتي جزاء، في حين نجح عجمان في انتزاع الفوز على مضيفه الوحدة (3-2)، وفك عقدة لازمته أمام «أصحاب السعادة» في المباريات الافتتاحية بالدوري. وترصد «الإمارات اليوم» النقاط الفنية الخمس التي أفرزتها ضربة بداية الجولة الافتتاحية في دوري المحترفين 2026-2027.

عجمان يكسر العقدة

تغلب عجمان على مضيفه الوحدة في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان، ليحقق «البرتقالي» فوزه الأول على «أصحاب السعادة» في المواجهات الافتتاحية التي جمعتهما بالدوري، بعدما خسر المباراتين السابقتين. وجاءت الخسارة الأولى في الجولة الأولى من موسم 2024-2025 بنتيجة هدف دون رد، في حين خسر في افتتاح الموسم الماضي بهدفين نظيفين.

تألق الوافدين الجدد

حملت المباراتان بصمة لافتة للوافدين الجدد إلى دوري المحترفين، بعدما أثبت المهاجم الإيفواري المنضم حديثاً إلى النصر كريس بيديا نجاعته الهجومية، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء أمام كلباء، وفي المباراة الثانية نجح البديل المالي، براهيما ديارا، الذي دفع به المدرب بيريكليس شاموسكا مطلع الشوط الثاني، في وضع بصمته بتسجيل الهدف الثاني للوحدة في مرمى عجمان عند الدقيقة 94، عبر تسديدة قوية.

بصمة البدلاء

ظهرت بصمة البدلاء بوضوح خلال مجريات الشوط الثاني من مباراة النصر وكلباء على استاد آل مكتوم، بعدما أظهر مدرب «العميد»، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مرونة تكتيكية من خلال إشراك لاعب الرأس الأخضر ويسلي ديلغادو، الذي أسهم في تنشيط الجانب الهجومي، ونجح في صناعة هدف تقليص الفارق بتمريرة متقنة إلى زميله عبدالله توري في الدقيقة 64.

الكرات العرضية والثابتة

أسهمت الكرات العرضية والثابتة في رسم ملامح نتائج المباراتين، إذ سجل عجمان هدفه الافتتاحي بعد اختراق من الجهة اليسرى بواسطة ياسين الجابري، الذي أرسل تمريرة متقنة إلى زميله أورينسي ناسسيمنتو، أودعها الشباك، قبل أن يعزز «البرتقالي» تقدمه بتسديدة قوية من فيكتور هنريكي من ركلة حرة مباشرة.

الهجمات المنظمة

فاجأ كلباء مضيفه النصر بهدف مبكر في الدقيقة الأولى بواسطة الصربي نيمانجا جوفيتش، في لقطة عكست جاهزية الفريق الذهنية وقدرته على تطبيق الضغط الهجومي السريع، مستفيداً من جملة جماعية منظمة.

وشهد اللقاء ذاته، نتيجة الضغط الهجومي ومحاولات الاختراق داخل منطقة جزاء الفريقين، ارتكاب المدافعين أخطاء مباشرة أسفرت عن احتساب ركلتي جزاء، سجل منهما كل فريق هدفه الثاني.