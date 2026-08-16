«الياس دو بين» يتوّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المملكة المتحدة

تُوّج المهر «الياس دو بين» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أول سباقات الكأس الغالية على مضمار نيوبري العريق بالمملكة المتحدة، الذي أقيم أول من أمس، ضمن أجندة النسخة الـ33 من السلسلة العالمية المرموقة.

وواصلت سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في المضامير الأوروبية، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه المتواصل بدعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل وإعلاء شأنه عالمياً، وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والمضامير الدولية.

وسجّل «الياس دو بين»، المنحدر من نسل (منتصر الخالدية × ديجايزا دو بين بنت دورمان)، انتصاراً إماراتياً مميزاً بشعار مالكه الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وتحت إشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس أنطوان ويرلي، بعد أن انطلق بقوة في عمق المستقيم متجاوزاً شاغلي المقدمة، لينتزع الصدارة ويحافظ عليها حتى خط النهاية، ويكتب اسمه أول بطل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري.

وقدّم البطل أداءً قوياً خلال مجريات السباق، ونجح في حسم المنافسة وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر على الأرضية العشبية بزمن قدره 1:46.67 دقيقة، متوجاً بلقب الفئة الثالثة المخصصة للخيول العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، في مواجهة جمعت نخبة الخيول العربية الواعدة.

وحلّ «نيمو دي كارير» (إيه إف البحر × بانيتا دي كارير بنت تيجاني) في المركز الثاني، فيما جاءت «ليلى دو لا غلوار» (المرتجز × ليلى نادية البدر بنت تيدجام لوتواه) في المركز الثالث، وحلّ «أمير عذبة» (عساف الخالدية × جازمة عذبة بنت جلنار الخالدية) رابعاً، وجاءت «آر بي تريست» (مجد العرب × ريتش فريند بنت تي إتش ريتشي) في المركز الخامس.

ويحمل تتويج «الياس دو بين» دلالة مهمة، باعتباره أول انتصار يُسجَّل في قائمة أبطال محطة نيوبري للكأس الغالية، إلى جانب ما يمثله من حضور إماراتي لافت في قمة السباق، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها سباقات الخيل العربية، ودور الكأس في توفير منصات عالمية تبرز جودة الإنتاج وتدعم مسيرة الأبطال.

من جانبه، أعرب الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، مالك المهر «الياس دو بين»، عن فخره بهذا التتويج، قائلاً: «نفخر بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي المهم والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أول حضور للكأس الغالية على مضمار نيوبري العريق، فهذا اللقب يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا، ويحمل قيمة خاصة في ظل المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها الكأس».

وأضاف: «نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تثميناً لدعم سموه الكبير والمتواصل لمسيرة الخيل العربي، واهتمامه الدائم بالملاك والمربين في مختلف دول العالم، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة كأس صاحب السمو رئيس الدولة كمنصة عالمية رائدة، ووجهة مرموقة يتطلع الجميع إلى المشاركة في سباقاتها والمنافسة على ألقابها الغالية».