روضة المنصوري وأمل جمال تديران مباريات في «أبطال آسيا للسيدات»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اختيار حكمة الساحة روضة المنصوري، والحكمة المساعدة أمل جمال، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الأولى من المرحلة التمهيدية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات، للموسم الرياضي 2026-2027، والمقررة في ماليزيا خلال الفترة من 17 إلى 25 أغسطس الجاري. كما تم اختيار حكمة الساحة نجاة البلوشي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقررة في العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين. ونشر اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر حسابه على منصة «إكس»: «نورة جمال مراقبة للمباريات، وروضة المنصوري حكمة في دوري أبطال آسيا».

وأضاف: «نجاة البلوشي، حكمة ساحة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026 في داكار.. كل التوفيق».

ويأتي اختيار روضة المنصوري وأمل جمال ونجاة البلوشي في أعقاب المستويات التحكيمية المميزة التي قدمنها خلال الفترة الماضية، إذ شاركت المنصوري في إدارة العديد من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب مشاركة أمل جمال ونجاة البلوشي في إدارة مباريات المسابقات المحلية.

كما أسهمت المشاركات المحلية والخارجية خلال الفترة الماضية في إكساب الحكمات الثلاث خبرة كبيرة في إدارة المباريات، وتعزيز حضور التحكيم الإماراتي النسائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.