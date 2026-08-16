المنتخب الوطني يكثّف تحضيراته لبطولة العالم للفنون القتالية

رفع المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة درجة استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة العالم للناشئين 2026، التي تستضيفها أبوظبي، في «مبادلة أرينا» بداية من يوم غدٍ وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

وقال عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة محمد جاسم، إن النتائج التي حققها المنتخب في النسخ الماضية تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة في الإمارات. ونوه بمستويات اللاعبين المتقدمة بفضل برامج الإعداد والتأهيل، مؤكداً أن كل مشاركة أسهمت في صقل خبراتهم من خلال الاحتكاك بأبرز المواهب العالمية.

وأضاف أن الهدف في نسخة هذا العام يتمثل في تحقيق إنجازات جديدة، والمنافسة بقوة على المزيد من الميداليات، مشيراً إلى أن خوض البطولة على أرض الدولة سيمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل مستوياتهم.

ويشارك في البطولة أكثر من 1100 من اللاعبين من 55 دولة، فيما يخوض المنتخب الوطني المنافسات بقائمة من 47 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات العمرية.